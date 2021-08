J'ai quelques jeux de Red Art Games, j'aime bien la qualité du produit. Le slip-case ça change une boîte !!



Task Force Kampas présente une histoire trépidante sur une équipe de parias au mauvais endroit lors d'une invasion maléfique. Maintenant, ils doivent contenir la brèche, sauver leurs amis et défendre l'univers de la corruption.



Une action intense se combine avec du pixel art vibrant et une bande-son techno pour une expérience audiovisuelle complète. Des mécanismes uniques de risque contre récompense vous permettent d'augmenter votre puissance en attaquant ou en réparant votre vaisseau en cessant le feu, tandis que des défis sans fin et une variété d'objets à débloquer vous permettent de revenir pour une course de plus !





Caractéristiques:

Traversez des étapes aléatoires avec un gameplay de haute intensité !

Défiez une variété de boss fabriqués à la main.

Testez vos compétences dans des courses sans fin pour obtenir le meilleur score sur un seul crédit.

Tuez des ennemis pour augmenter votre puissance ou arrêtez de tirer pour réparer votre vaisseau.

Mettez-vous dans l'ambiance avec une bande-son techno/synthwave percutante !

Débloquez des palettes de couleurs alternatives et des difficultés extrêmes.

Sauvez les cocos échoués pour un bonheur illimité !

Red Art Games, continue de nous approvisionner de jeux en boîte, avec aujourd'hui, l'arrivée de Task Force Kampas sur PS4.Le jeu est limitée à seulement 999 exemplaires, comme souvent avec Red Art Games.