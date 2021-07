Découvrez une menace qui s'étend sur tout l'univers alors que vous cherchez à sauver la réalité d'une série de problèmes qui dépassent le temps. Continuez l'histoire qui a commencé dans The Edge of Time et faites équipe avec le Docteur pour découvrir un plus grand mystère.

En attendant, une vidéo de gameplay, le nouveau jeu vidéo sur le plus célèbre des doctors se dévoile avec un nouveau trailer et une date de sortie.Le jeu sera disponible le 30 Septembre, sur PS4|PS5, XBOX|Series, PC et Switch.Par contre, pas de boîte j'ai l'impression !