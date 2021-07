- « ... un massacre impitoyable. » – 8/10 – Destructoid



- « Carrion est un chef-d'œuvre de body horror » – Polygon



- « Carrion est un tour de force en terme de jeu d'action qui met le joueur dans la peau d'une créature extraterrestre et propose des visuels impressionnants et un gameplay mémorable. » – 10/10 – ScreenRant

J'ai envie de dire, ENFIN bordel. Si comme moi, vous attendiez Carrion en boîtes chez nous, histoire de ne pas passer par l'import avec des frais exorbitants, vous avez bien fait d'attendre.En effet, Just for Games, que l'on ne présente plus, distribuera la version boîte chez nous.Il y aura aussi de petits goodies dans cette version boîte.La presse est dithyrambique, avec ce jeu d'horreur :