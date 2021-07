SOEDESCO et Just for Games annonce l'arrivée de Real Farm sur PS5, Switch et XBOX Series|One dans une version Premium Edition.Les DLC du Pack Pommes de terre et de la carte Grünes TalUne jouabilité optimisée avec des graphismes et des fréquences d'images améliorésDiverses améliorations de la qualité de vie, y compris une toute nouvelle IA et une refonte de l'interface/expérience utilisateurDes mécanismes de jeu repensés et une expérience agricole fluideCette version sera disponible le 30 Septembre 2021.