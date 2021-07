Explorez 17 niveaux de plateformes 3D à l'ancienne dans l'outback australien.

Vous aurez à votre disposition 13 boomerangs comme le Frostyrang, le Flamerang et le puissant Télérang.

Des graphismes remaniés : ombres lissées, reflets, haute résolution et 60 fps.

Nouveau mode de jeu appelé « Mode Hardcore »

Nouveaux skins de TY

Remaniement de la bande-son par le directeur audio





Ty Le Tigre de Tasmanie HD, arrivera en boîte des cet automne. Just for Games, se chargera d'éditer les boîtes chez nous et nous aurons même le droit à une "édition spéciale".Une version spéciale, sera disponible uniquement sur Switch.Cette version inclura :-TY en version HD : TY the Tasmanian Tiger HD sur cartouche-TY the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD en téléchargement-Une clé USB "boomerang" unique contenant des bonus digitaux (une bande dessinée TY, les bandes-son de TY 1 & 2 aux formats MP3 et FLAC, les artbooks officiels de TY 1 & 2, des paper toys "Cubees" à imprimer, et des posters TY 1 & 2)Cette version boîte sera disponible le 15 Octobre 2021.