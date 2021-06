Le nouveau Farming Simulator, simplement nommé Farming Simulator 21, aura droit à une belle édition collector.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu sur DVD-Un gyrophare USB-Un DVD de tutoriel en vidéo sur la modélisation-Pas un, mais deux poster au format A2-Un set de 24 stickers de marquesInutile de préciser, que le collector aura une boîte spéciale, mais apparemment il faut le dire dans le descriptif. En même temps, si c'est pour a l'air une boîte comme le collector de Castlevania lords of Shadow 2 ....J'ai pas vu de prix encore, mais il faudra compter au moins 100€

Like

Who likes this ?

posted the 06/09/2021 at 09:07 PM by leblogdeshacka