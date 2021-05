Très bonne nouvelle pour les fans de Formule 1, EA annonce l'arrivée d'une version Digitale Deluxe.Le gros plus de cette nouvelle cuvée, c'est bien l'arrivée de statistiques sur les différents pilotes, quelques soit l'époque.-Michael Schumacher (94) - 91 victoires en 308 courses, et sept fois champion du monde-Ayrton Senna (94) – 41 victoires, 65 pole positions et trois championnats du monde-Alain Prost (93) – 51 victoires, 41 meilleurs tours et quatre championnats du monde-Jenson Button (90) - A remporté le Championnat du Monde 2009 en première saison de Brawn GP-Nico Rosberg (89) - Il a remporté neuf des 21 courses lors de sa saison de championnat 2016-David Coulthard (87) – A remporté 13 courses, 62 podiums et vice-champion du monde en 2001-Felipe Massa (86) – 11 victoires, 41 podiums et vice-champion de la saison 2008Les côtes des pilotes actuelles, seront dévoilées prochainement.