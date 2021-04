PS4







Just for Games est fière d'annoncer une sortie boîte pour HotLine Miami Collection sur PS4 et Switch.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu Hot Line Miami et Hot Line Miami 2 Wrong Number sur deux Blu-ray-Une jaquette réversible-Un Artbook de 30 pagesÀ l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu Hot Line Miami et Hot Line Miami 2 Wrong Number*-Un Artworks-Un Artbook de 30 pages*Apparemment, les deux serait sur la cartoucheCette version boîte sera disponible le 16 Juillet 2021 (en même temps que F1 2021) sur PS4 et Switch.