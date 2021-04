Les nouveaux jeux du Game Pass pour la fin du mois sont maintenant officialisé !ProchainementMLB The Show 21 (Cloud & Console) – DisponibleDécouvrez une action plus rapide, plus profonde et plus intense sur le terrain grâce à une variété de modes de jeu pour les débutants et les vétérans. Dirigez votre joueur de baseball dans les modes Road to the Show et Diamond Dynasty, profitez des mises à jour des modes Franchise et March to October, et affrontez vos amis sur toutes les consoles grâce au jeu multiplateforme.Phogs! (PC) ID@Xbox – 22 avrilDans Phogs!, vous incarnez deux chiens embarqués dans une aventure palpitante truffée d’énigmes. Reliés par un ventre élastique, aboyez, mordez et sautillez pour contourner les obstacles dans trois mondes à thème, Aliments, Sommeil et Jeux, en mode solo ou coopératif. Explorez 24 niveaux fantastiques remplis de défis captivants et de créatures qui n’attendent que vous pour jouer.Second Extinction (Game Preview) (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 28 avrilUn jeu de tir intense en coopération à trois joueurs, dans lequel votre objectif est d’éliminer les dinosaures mutants qui ont envahi la planète, rien que ça ! Le travail d’équipe est essentiel car vous adoptez le rôle d’un des survivants et recourez à une combinaison unique d’armes, de capacités et de compétences pour affronter les multiples ennemis. Combattez dans un maelström de balles, de bombes, de dents, de griffes et de sang : c’est à vous de reconquérir la Terre !Destroy All Humans! (Cloud, Console & PC) – 29 avrilIncarnez le maléfique extraterrestre Crypto-137 et terrorisez les terriens des années 1950. Prélevez leur ADN et anéantissez le gouvernement des États-Unis dans cette réédition du cultissime jeu d’invasion extraterrestre. Annihilez les misérables humains avec différentes armes et capacités psychiques et réduisez leurs villes en cendres avec votre soucoupe volante ! Faîtes un pas de géant sur l’humanité !Fable III (Cloud) – 30 avrilMenez une révolution pour prendre le contrôle de l’Albion et battez-vous aux côtés de votre peuple. Découvrez l’amour et la peine en préparant votre royaume à affronter une menace grandissante. Vos choix en tant que dirigeant auront des répercussions sur tout votre territoire.Fable Anniversary (Cloud) – 30 avrilFable, jeu de rôle le plus vendu sur la console Xbox originale, fut le premier jeu dans lequel chaque choix avait une conséquence. Avec Fable Anniversary, sa version HD, les joueuses et les joueurs retrouveront tout ce qui rend cette saga spéciale et unique. Avec des modèles 3D, des textures et un système d’éclairage entièrement refaits, mais aussi une nouvelle interface, des succès et le contenu de The Lost Chapters, Fable Anniversary est une expérience incontournable pour les fans comme pour les néophytes !Plus d'excuses pour ne pas faire Destroy All Humans !