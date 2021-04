Le jeu The Silver Case 2425 est disponible dans sa version Limited Edition sur Switch.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un mini Artbook-L'OST du jeu sur CDPour rappel, le jeu est déjà sorti en boite sur PS4.

