A1 BACK FIGHT AGAIN (THEME Of Art Of Fighting)A2 PLAYER SELECTA3 HERE COMES A NEW CHALLENGERA4 START DEMO (1day-8day)A5 GET HIGH PRELUDEA6 GET HIGH (Theme Of RYO)A7 GET HIGH [RARE GROOVE Mix]A8 GET HIGH [B-Mix]A9 GET HIGH [GOA TRANCE]A10 ULTIMATE K.O.A11 CLEARA12 TRAVELERB1 MOJO PRELUDEB2 MOJO (Theme Of ROBERT)B3 MOJO [MOJO BOOGIE]B4 MOJO [MOJO RAMBLE]C1 STONE IN SANTANA (A Bass GROOVER)C2 CIHCO DE MAYOD1 MUZIKA JUNGLE PRELUDED2 MUZIKA JUNGLE (THEME Of ??) [Edition1]D3 MUZIKA JUNGLE (THEME Of ??) [Edition2]D4 LIBERATION HALLUCINATION [PiANO VER.]D5 LIBERATION HALLUCINATION(THEME Of FREIA)D6 CON-TIN-UED7 GAME OVER OVER OVER