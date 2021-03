Le collector de Oddworld est de nouveau disponible en préco sur PS5.À l'intérieur nous retrouverons :-Un boîtier collector-L’édition standard d’Oddworld: Soulstorm pour PlayStation 4 ou PlayStation 5-Un boîtier en métal exclusif-Une figurine de 22 cm à l’effigie d’Abe, héros Mudokon malgré lui-Un artbook premium de 160 pages réalisé en partenariat avec Les Éditions Pix’n Love-Un porte-clé inédit-Trois lithographies-Une planche de stickers Alphabet Tribal-Un tatouage temporaire imitant celui de la main d’AbeLe tout pour 150€Une édition Day One sera aussi disponible avec 5€ en CC. FNAC 150€

posted the 03/29/2021 at 07:41 PM by leblogdeshacka