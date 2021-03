Le jeu vous propose d’incarner Caroline Walker. Alors qu’elle enquêtait sur la disparation de deux petites filles jumelles, la jeune femme se retrouve nue dans une baignoire, reliée à tout un tas d’appareils médicaux… Elle devra se battre pour survivre dans ce mystérieux manoir abandonnée transformé en hôpital…



Il ne faut pas se fier aux apparences à Winterlake. Il faudra faire preuve de logique en associant des objets pour résoudre des énigmes et user de tous les moyens possibles pour découvrir les secrets que renferment le manoir et ses sous-sols. Les miroirs font office de portail vers des lieux différents à des époques différentes. Rien ne doit être laissé au hasard, si vous voulez comprendre comment manipuler la réalité et espérer vous échapper.



Le manoir semble abandonné, mais plus vous vous enfoncerez dans les profondeurs du manoir, plus vous vous enfoncerez dans l’horreur. Les forces du mal et des créatures effrayantes feront tout pour vous empêcher de découvrir les secrets du manoir. Soyez sur vos gardez et utilisez tout ce que vous trouverez pour affronter les horreurs de Winterlake.

Le survival-horror Tormented Souls, aura droit à une version boite sur PS5 et Switch. Rien du côté de chez XBOX comme trop souvent malheureusement. Mais bon, les fans de version boite seront quand même ravi de voir le jeu arriver en boite.Avec une ambiance à la Resident Evil (celui de la PS1) avec sa caméra fixe Tormented Souls, s'adresse avant tout au fan des jeux gore. Je trouve ça étonnant que le jeu débarque sur Switch d'ailleurs.Le jeu pourrait débarquer dès le 13 Août 2021, pour environ 45€.