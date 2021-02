Le jeu Famicom Detective Club aura sa boite et même une édition collector, malheureusement uniquement disponible au Japon.A l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu en boite-Un artbook-L'OST sur CD¥10,978 / € 86 / $104

Like

Who likes this ?

posted the 02/19/2021 at 12:29 PM by leblogdeshacka