Pix'n Love présente sa version collector de King of Fighters XIV sur PS4.Comme d'habitude, un soin est apporté sur le packaging, avec un boîtier NeoGeo.Une belle Edition Deluxe à seulement 200 exemplairesÀ l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Un artbook de 80 pages-Un set de lithographies-L'OST sur CDCette version collector est limitée à seulement 2000 exemplaires et en général tout part.

posted the 01/12/2021 at 05:28 PM by leblogdeshacka