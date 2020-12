Le nouveau jeu de chez Focus, Hood: Outlaws & Legends dévoile 4 Story Trailer.Pour rappel le jeu est un PvPvE, où l'on doit effectuer le casse parfait, dans un univers où mysticisme ancestral fait face à la corruption de l'HommeDes informations exclusives sur le jeu seront disponibles lors des Game Awards dès 1h du matin.Le jeu sera disponible sur Series X|S, XBOX One, PS5, PS4 et PC, avec un vague 2021 comme date de sortie.

posted the 12/03/2020 at 01:33 PM by leblogdeshacka