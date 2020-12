Petit avis rapidos sur le tapis Roccat Sense Aimo XXL, qui se trouve être vraiment sympa. Ok c'est juste un tapis mais, perso j'ai toujours connu les tapis carré rikiki.Le nouveau tapis de souris Roccat Sense Aimo XXL offre un packaging classique mais efficace. Pas besoin de mettre le paquet, une photo du tapis avec un clavier et une souris et hop le tour est joué.A l'arrière, nous retrouvons les différentes caractéristiques du tapis. La LED qui entoure intégralement le tapis fait son effet.Le tapis mesure 900 mm x 400 mm x 3,5 mm, autant dire qu'il est plutôt grand. Sur la droite, nous avons droit au boîtier qui sert à y mettre le câble pour le faire fonctionner.Il n'y a pas à dire les différentes couleurs LED sont vraiment classes.Paramétrable avec le logiciel Roccat Swarm.Le tapis est en tissu souple avec une matière antidérapante pour plus de confort.La matière du tapis se lave facilement sans faire de trace dégueulasse dessus, contrairement à d'autres tapis qui laissent des résidus ou des traces.