poursuit sa réorganisation de. Selon(Bloomberg),, studio acquis en 2021 et historiquement identifié pour des remakes/remasters haut de gamme (dontsur). D’après les informations rapportées,, avec une fermeture attendue le mois prochain, après un “examen d’activité” évoqué en interne.Le contexte détaillé par Schreier est central pour comprendre le dossier.. Cette orientation s’inscrivait dans la stratégie de l’époque chez, qui cherchait à développer un portefeuille de jeux service pour diversifier les revenus et stabiliser la cadence entre grosses sorties solo.Sauf que, et. Un an plus tard, la logique décrite par Schreier ressemble à un enchaînement classique :Et au passage, il y a un détail qui mérite d’être noté, sans tomber dans le théâtre : confier un live service à un studio dont la spécialité était de reconstruire des jeux existants avec une précision d’orfèvre, c’était une idée ambitieuse... Disons que si ton expertise, c’est la chirurgie de restauration sur des licences connues, demander de gérer un produit service avec contenu continu, économie, rétention et opérations live, c’est un changement de métier plus qu’une simple “montée en puissance”. Mais sur le papier, ça devait sûrement rentrer dans une slide...