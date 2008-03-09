Sony Interactive Entertainment
poursuit sa réorganisation de PlayStation Studios
. Selon Jason Schreier
(Bloomberg), l’éditeur a décidé de fermer Bluepoint Games
, studio acquis en 2021 et historiquement identifié pour des remakes/remasters haut de gamme (dont Demon’s Souls
sur PlayStation 5
). D’après les informations rapportées, environ 70 employés seraient concernés
, avec une fermeture attendue le mois prochain, après un “examen d’activité” évoqué en interne.
Le contexte détaillé par Schreier est central pour comprendre le dossier. Bluepoint n’était plus cantonné à son rôle de “studio de prestige technique” : Schreier rappelle que l’équipe a co-développé God of War Ragnarök en 2022, avant d’être engagée sur un projet God of War orienté live service
. Cette orientation s’inscrivait dans la stratégie de l’époque chez PlayStation
, qui cherchait à développer un portefeuille de jeux service pour diversifier les revenus et stabiliser la cadence entre grosses sorties solo.
Sauf que ce God of War live service a été annulé en janvier 2025
, et PlayStation indiquait alors travailler avec Bluepoint pour déterminer la suite
. Un an plus tard, la logique décrite par Schreier ressemble à un enchaînement classique : le projet saute, la stratégie “service” est revue à la baisse, et le studio se retrouve sans trajectoire validée dans les priorités immédiates
.
Et au passage, il y a un détail qui mérite d’être noté, sans tomber dans le théâtre : confier un live service à un studio dont la spécialité était de reconstruire des jeux existants avec une précision d’orfèvre, c’était une idée ambitieuse... Disons que si ton expertise, c’est la chirurgie de restauration sur des licences connues, demander de gérer un produit service avec contenu continu, économie, rétention et opérations live, c’est un changement de métier plus qu’une simple “montée en puissance”. Mais sur le papier, ça devait sûrement rentrer dans une slide...
Tous des enculés
Quand je vois le commentaire de Hulst alors que tout le délire GaaS vient de lui et Ryan, c'est a vomir.
Franchement, une gestion catastrophique des studios SIE. Une perte immense
Et pendant ce temps Hulst qui est toujours là
Et je m'attends a la même chose pour Media Molecule et même Bend m'inquiète...
Et ce forcing genre pour Guerrilla avec ce GaaS qui va bider comme les autres.
Malgré les annulations en pagaille, les four comme Concord et les fermetures du studios, ils continuent leur vision qgaas.
Une gestion absolument lamentable de leurs studios.
Fermer ce studio qui a fait du bon boulot en plus quand les studios sont surmenés pour délivrer des jeux first parties, vraiment ?
Forcément la stratégie totalement absurde de balancer pleins de GaaS, qui doit payer les pots cassés ? Pas le management, le studio qui a du se plier. Dé-gou-tant.
Des clowns franchement, il faut un nouveau management pour les playstation studios, c'est pas possible, les (excellents et pas grâce au management) bilans financiers de Sony sont publics, l'excuse de la situation économique, LOL.
On regrette la période Yoshida !
À défaut de les mettre sur une nouvelle IP, Sony a plein de licence à faire revivre comme par exemple The Legend of Dragoon
J'espère que les devs vont réussir à rebondir, surtout dans ce contexte particulièrement difficile
BluePoint est un super studio qui n'a jamais déçu...
Il va vraiment falloir que je pense acheter un PC et que je déserte la PS...
Problème classique des grosses entreprises: les dirigeants valident entre eux une stratégie éclaté au sol. Les employées qui eux sont beaucoup plus connecté à la réalité du marché et des joueurs se rendent vite comptent que la stratégie est éclaté au sol mais les dirigeants continuent sur leur délire. Plusieurs années après, ils se rendent compte que la stratégie ne fonctionne pas. Et après les CEO suivent un plan en mode: "Pas de problème: on vire des gens plutôt que se remettre en question, et on va aller dire à l'équipe d'à côté de cruncher bien comme il faut parce que maintenant faut qu'on rattrape nos pertes"...
J'espère que les employés seront repris dans d'autres studios.
jenicris Hulst aurait dû sauter, mais depuis le départ à la retraite de Ryan, il a perdu en influence au profit d'Hideaki Nishino. C'est une question de temps, je pense qu'il finira par partir.
Et c'est un super studio qui en fait les frais.
Je suis déçu
Quelles sont les causes de cette décision ?
Pourquoi une telle décision ?
Ils ont fait un boulot exceptionnel sur SOTC et DS... Quand on voir le catalogue de Licence de Sony ils avaient largement de quoi les mettre sur un nouveau projet... Mais non ce FDP de Hulst prefere foutre l'oseille dans des Gaas de merde. Une putain de honte.
Le rachat de studios, c'est quelque chose qui doit se faire de manière réfléchie et non impulsive.
Les gens qui bossent pour eux ne sont pas uniquement des données que l'on ajoute et que l'on supprime comme ça
Bien content de ne plus les soutenir pour le moment
Maintenant Sony prend du retard sur ces nouveaux projets a cause du changement d’orientation et ce sont les studios PlayStation qui vont prendre.
Oui je maintien que le Sony de la PS5 est terriblement décevant.
Alors qu’ils avaient superbement commencé la géne avec l’excellent remake de Demon’s Souls.
Je pense qu'on peut ajouter bungie si marathon ne fonctionne pas.
Ce gâchis de talent juste a cause de mecs comme Hulst et Ryan, est horrible
Ce qui est encore plus incompréhensible.
edgar au contraire, il font de la thune sans sortir de jeux first party. Donc il vont optimiser encore les gains en virant des studios et des employés
Juste honteux donc
Et sans le dire avec méchanceté
ailleurs ceux qui spam gaas ,qui vous dit que sony a contraint bluepoint a faire du gaas et quil ne sagit pas dune volonté des dev?
Sans être méchant, a un moment faut ouvrir les yeux.
Bon ce qui est un peu triste c'est de voir d'un autre côté qu'ils ont bien aidé pour Kena avec un deal win-win.
Sony paie encore les pots cassés de son ancienne stratégie.
Y'a encore des jeux first party chez Sony, sachant que BP c'était surtout des remaster de manière générale
Edgar Jenicris je crois pas que Sony se portes si bien, il faut voir le chiffre d'affaire avec le rapport bénéfice net généré, en pourcentage c'est bas
Tu compares un microsoft la globalité et un Nintendo par rapport à Playstation, Nintendo s'en sort mieux.
Les mecs de Retro Studio sont maudit apparemment, car déjà lors du rachat par Nintendo tous leurs projets originaux avaient été refusé au profit de MP, ce qui les a poussé à créer leur propre studio, tout ça pour revivre la même chose avec Sony par la suite, il y a vraiment de quoi être dégouté de cette industrie quand tu vis ce genre de parcours.
Jim ryan a vraiment saboté le navire.
tripy73 ou pas. Surtout aujourd'hui. Tous les éditeurs sont frileux de sortir de nouvelle ip. Donc le studio etais la pour du remaster, mais fini....
C'est triste mais ça reste dans la continuité des licenciement massif que le jeux video subit dernièrement.
Il y a encore des studio qui recrute?
Parce que j'ai peur que beaucoup ne retrouveront pas de travail dans ce milieu en plein restructuration...
Tu crois quoi? Qu'on est encore à l'époque des AAA tout les 3 mois? Faut redescendre un peu sur terre.
J’étais convaincu que les studios PlayStation prospéreraient sur le long terme pour retrouver la dynamique de l’ère Ps 4.
Ça doit être les seuls à qui ont a pas proposé un jeu Live Service... Ah non, il y a Insomniac, du coup ils ont pu sortir 3 jeux (bientôt 4) sur cette gen.
Sony TV avec TCL et bientôt Playstation avec Apple ??? Ils ne pourront pas tenir tout seul, et sûrement pas en fermant leurs meilleurs studios, en sortant des jeux moyens (Marathon, Horizon Gathering....) et en augmentant leurs tarifs.
On est des vaches à lait
Returnal,
Death Stranding (même si là en vérité faut rajouter la carte kojima sur la balance)
Kena,
Stellar Blade,
Rise of the Rōnin,
Marvel Tokon,
Helldivers 2,
Projet avec Bad Robot Games
et dans les cas seul Housemarque (Returnal) a été racheté.
Donc on voit bien un move pour se positionner sur des gros projets externes à potentiel.
Maintenant pourquoi fermer des studios internes, ....undes arguments parle des difficultés du JV actuelles. J'imagine qu'un porjet de JV les coûts ont leur importance et si on pense à Sqaure Enix qui bloquait ses employés à ne rien faire! Cette période semble terminé.
ils ont donc mettre sur la table la balance des coûts et des bénéfices et au final elle serait donc négative.
Donc ce move semble être de se délester des inconvénients d'une production classique des gros studios et à laisser assumer cette gestion par des studios tiers. D'ailleurs même si Kojima voulait avoir sa liberté hormis pour la notoriété (et c'est aussi une des raisons que Konami tout bazardé) sa gestion est un risque pour ce genre de créatif, ils prennent leur temps et ne lésine pas sur les budgets...mais à la fin si les bénéfices sont faibles, voilà quoi.
La PlayStation 5 a propulsé la division jeu de Sony vers des niveaux de rentabilité inégalés, faisant de cette génération la plus lucrative de l'histoire de l'entreprise.
Rentabilité record : La génération PS5 est la plus rentable de l'histoire de PlayStation, dépassant les bénéfices cumulés des générations précédentes (PS1 à PS4).
Revenus par utilisateur plus élevés : Les joueurs dépensent plus d'argent par personne (microtransactions, abonnements PS Plus, accessoires) sur PS5 que sur PS4, malgré un parc de consoles moins important initialement.
Ventes de jeux et services : La majorité des revenus ne provient plus uniquement de la console, mais de l'écosystème numérique (Jeux, PS Plus, contenu additionnel).
Adaptation au marché : Sony a réussi à maintenir des prix élevés (console et jeux) tout en enregistrant une forte demande, contrairement aux générations précédentes où la rentabilité mettait du temps à s'installer.
En résumé, la stratégie de Sony centrée sur la monétisation de la base installée PS5, l'augmentation du prix des jeux et la forte performance des services en ligne a rendu l'entreprise financièrement très performante.
Je vous ai tous notifié mais c’était avant tout pour répondre à judgedredd
A un moment, quand Bluepoint est incapable de proposer quelque chose en Pre Prod depuis 1 an. On coupe
Quand tu as laisser une merde comme Concord te bouffer des années de développement et des millions tu laisses un studio qui ta rendu bien service une chance.
Surtotu quand ta marque pete les records
Par contre je suis d'accord pour laissser une chance, mais si depuis 1 an, ca réfléchisez encore à savoir quoi faire...
Certainement l’un de leur meilleur studio, quand on voit la qualité des remake qu’ils ont fait dont le dernier Demon soul, absolument incroyable encore techniquement qui met la patate à des jeux qui vont sortir en 2026, c’est aberrant.
C’est le jeu qui m’a mis un pied dans les souls depuis je les ai tous fait.
La qualité de ce jeu était tellement haute que je voulais le faire, et ça a été une révolution pour moi.
Tout le monde attendait un remake de Bloodborne de chez eux…
Qui les laissent redevenir indépendant, au pire, c’est hallucinant.
Je suis dégoûté, force aux équipes
Pareil pour Bend, avec Syphon Filter et Days Gone.
Ils comptent la vendre comment la ps6?
Le PC est de plus tentant, Sony ne ressemble plus au genre de boîte que je veux soutenir comme se fut auparavant. Beaucoup de rats d'égouts HS qui comprennent rien à l'essence PlayStation nous ont infiltrer
Le studio se retrouve sans trajectoire validée dans les priorités immédiates, autrement dit : “on ne sait plus trop quoi faire de vous dans le plan actuel”
Quand ton projet GAAS saute parce que la stratégie GAAS est elle même en train d’être recalibrée, tu ne deviens pas soudainement incompétent, tu deviens hors roadmap mais c'est probablement plus rassurant de croire qu’ils ont passé un an à regarder un mur blanc en pré-prod. C’est toujours plus simple que d’admettre qu’un changement de cap stratégique peut balayer un studio entier, même compétent. On l’a déjà vu chez Japan Studio, restructuré puis dissous alors qu’il était derrière des projets salués comme Gravity Rush ou The Last Guardian, simplement parce que la stratégie de Sony s’est recentrée sur des blockbusters AAA mondiaux. Même logique plus récemment chez Tango Gameworks, fermé en 2024 malgré l’accueil critique de HiFi Rush, dans un contexte de rationalisation post rachat chez Microsoft.
La pire depuis que le jv existe.
Putain mais quel gâchis, virez moi plutôt ces branleurs tout au sommet de la pyramide qui prennent décisions de merde sur décisions de merde!
Meme l epoque ps3 etait plus prolifique.
J attends re9 et ff7r3 et apres je me casse
Demon's Souls c'était quelque chose, même encore aujourd'hui.
L'original est Top 10 de mes BGE et le remake PS5 encore mieux Top 5 de tous les temps.
J'ai envie de les insulter.
Officiellement, ils sont restés un studio de support technique (ou dernièrement à faire un jeu service GoW annulé qui a surement eu raison d'eux) et cantonnés à faire de la remasterisation, cela dit très qualitative pour l'époque PS3 / PS4, c'est ce qui a fait leur réputation au départ (avec God of War Collection, The Ico & Shadow of the Colossus Collection, Metal Gear Solid HD Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Gravity Rush Remastered).
Après c'est avec Shadow of the Colossus et Demon's Souls parfaitement remakés que l'on s'imaginait le studio capable de pouvoir proposer autre chose (en y voyant un certain talent indéniable de leur part).
Mais si ils avaient vraiment eu leur propre jeu en développement, déjà annoncé, ça aurait été encore pire cette décision de fermeture. C'est ce qui faut se dire malgré tout.
Et en support technique, c'est grâce à eux (avec SMS) tous les éléments de destruction impressionnants sur God of War Ragnarok
Compilation of the breakables work from SMS - BP
(pour ceux que ça intéresse parce que normalement c'est une vidéo introuvable sur youtube, c'est des travaux de type confidentiel entre studios)
Merci pour tout Bluepoint et bon courage aux développeurs pour la suite.
zboubi480 c'est hors sujet mais PP en a parlé sur sa chaine et il y a rien de dramatique dans l'association avec TCL. Vous mélangez tout, vous croyez que cela signifie la fin alors que pas du tout https://www.youtube.com/watch?v=6RWDKZC383Q
'tain les mecs ils avaient un studio en or pour les remaster graphique, et on était nombreux à leur souhaiter plus de liberté
Résultat?
Ils les foutent sur un GaaS de merde (ça devait pas voler haut vu la gueule du GaaS Horizon qui lui n'est pas annulé ), pour au final stopper tout, et fermer le studio?
Quelle honte... Quelle manque de respect pour Bluepoint.. quel gachis infini...
J'avais espoir à l'époque que ce soit eux qui s'occupent de remaster comme Ico, la trilogie God of War, etc... y'avait tellement de quoi faire dont bcp de licenses oubliées par Sony, pas assez bankable, pas assez 'occidentales'..
Dire que de la PS1 à la PS4, leurs studios ont créé des licences influentes et de grandes qualités, ils étaient devenus de loin les plus intéressants des 3 constructeurs pour leurs prods maison... Mais depuis 2020, c'est la cata, globalement je dirais meme le pire des 3 constructeurs... pourtant Microsoft est mauvais et se relève à peine, Nintendo est sur son petit train-train 'no risk' depuis la Wii en terme de catalogue...
Japan Studio, notamment la Team Ico, Bluepoint, bientot MediaMolecule du coup?
On a rien vu depuis Dreams sorti pourtant en 2020 et qui aurait pu s'adapter plutot bien au monde PC. Plutot que les laisser quelques années sur un Tearaway qui devrait deja etre sorti depuis bien longtemps, ça sent pas bon...
Qu'ils aillent bien se faire *****
Ils meritent vraiment pas leur position actuelle avec la PS5 ni que les joueurs leur fassent confiances. La PS5 est tristement à la fois le meilleur endroit pour profiter des jeux tiers sur console, mais aussi un foutage de gueule infini envers ceux qui aiment la marque et les jeux Playstation, entre leurs merdes d'abo payants (pr financer des jeux maison? ), tout ça pour faire de la merde sur la majorité des projets et leurs studios et chier a la gueule de tout le monde
Ils meritent vraiment pas le support des joueurs et encore moins de leurs fans depuis la PS5.
Personne ne comprend quoi que ce soit à leur stratégie.
Je retrouve vraiment plus le PlayStation que je connaissais avant. Petit à petit la magie s’estompe. L’identité de PlayStation s’estompe petit à petit. La liste des jeux que tu as cités, c’est bien mais c’est pas vraiment des exclusivités. Donc est-ce que c’est si bien que ça pour la marque PlayStation ? Pour la console PlayStation ? Je suis pas sur…..
Non mais quel gâchis. Vraiment…..
Sony est toujours dans cette optique ils sont tous dans cette optique, ils ont tous besoin de leur jeu service qui cartonne.
Déjà depuis la fermeture de Japan studio, ça avait mal commencé cette histoire. Sans oublier oublier l’histoire de Concord qui a fait payer à tout le monde la connerie d’un seul homme. Le hollandais là.
Yoshida et Shawn Layden à jamais dans nos cœurs.
Le pire c'est qu'on les oblige à les faire, puis on les vire parce qu'ils ont obéi...
Plutôt arrêter le JV que de redevenir fan de cette boîte de merde.
Pas merci à SONY de ne pas avoir donné le chance à ce studio d’exprimer leur talent sur une nouvelle IP.
je vais migrer vers le pc
SAROS j'ai pas encore confiance ça a l'air très monochrome et beaucoup moins prenant que Returnal pour l'instant, Kena on verra ce que ça donne mais dans tous les cas je peux le faire sur PC day one, Wolverine ça va être une jeu d'action hype classique grand spectacle comme on en voit depuis la PS3, Intergalactic va prendre encore des plombes à arriver et qu'on on voit la gueule de l'héroïne et le côté ultra pompeux de productions Naughty Dog sur certains thèmes j'ai peur, Guerrilla n'aura rien d'intéressant avant 2030, leur FairGame$ à l'air éclaté, le prochain Cory Barlog aussi j'ai peur au vu des rumeurs, leur Sons of Sparta est vraiment fainéant oubliable,... Que plus aucun studio ne soient rachetés ou créer par eux bordel.
Dieu merci y a les tiers.
Du coup il ne restera qu'une poignée de studio à sortir un jeu tous les 4/5 ans chacun... Santa Monica, Guerrilla, Sucker Punch, Naughty Dog, Insomniac Games, Housemarque, Team Asobi et SIE San Diego. Comme c'est le cas actuellement au final.
Dieu merci ils n'ont pas racheté ArrowHead, FromSoftware ou Ember Lab!
Apple étant à la recherche d'un moyen de percer dans le jeu video, associer avec Playstation aurait du sens aussi.
Playstation ne pourra pas tenir face a un Nintendo puissant et un Microsoft aux moyens illimités avec sa future Magnus qui fera tourner les jeux Xbox et PC (donc playstation) et qui sera beaucoup plus puissante que la PS6 (pas de full RDNA5, un peu plus puissante que la PS5 Pro)....d'où leur pertes en bourse dernièrement !
C'était une révolution ce jeu, la 3D, et tout... J'ai eu toutes les Playsation, j'ai fait l'extreme majorité des jeux Playstation depuis cette époque, et j'ai meme la PS5 alors que je savais que j'y toucherai presque pas..
Parce que j'ai pas attendu longtemps pour passer sur PC (2010). Les editeurs tiers representent environ 70-80% de mon temps de jeu et le PC est devenue le meilleur endroit pour profiter au mieux de ces experiences donc...
Et vu qu'on voyait bien le marché evoluer vers le multi support a l'époque, les merdes d'abo payant sur console pr le online, les jeux patchés comme sur PC, a installer sur disque dur, le physique perdait tout son interet petit a petit...
Impossible pour moi d'envisager revenir en arriere sur ce choix, et c'est pas la décadences des constructeurs, des AAA, qui va me faire changer d'avis. Pourtant j'aime tjs acheter les consoles paradoxalement... Mais je prends bcp plus mon pied sur les jeux originaux, souvent indés donc desormais.
En tout cas meme combat, Microsoft et Sony plus aucune confiance
Le chemin va etre long pour qu'ils remontent dans mon estime, et vu la merde actuelle dans les Playstation Studios.
Et moi qui pensaient que Playstation allait faire rever en fevrier, c'était le bon moment de montrer les crocs quand la concurence veut preparer son avenir (Switch 2, nouvelle Xbox l'année pro normalement), c'est tout l'inverse, ils finiront par payer leurs conneries si ça continue comme ça et ça sera bien fait pour leurs gueules.
Quel putain de gaspillage... T'as l'impression qu'ils touchent le fond au niveau des choix de merde, mais ils creusent encore...
La situation n'est pas catastrophique, elle est surprenante ! surprenante ? oui et non parce que c'est une solution logique.
Fallait faire ça dès le début, y'aurait pas eu ces conséquences désastreuses.
Et si les rumeurs sont justes sur la raison de la fermeture, la gestion des studios chez PlayStation est franchement calamiteuse. Comment peut on placer de tels incompétents à la tête d'une entreprise ?