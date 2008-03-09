profile
Sony sur le point de fermer Bluepoint Games
Actualité PlayStation
Sony Interactive Entertainment poursuit sa réorganisation de PlayStation Studios. Selon Jason Schreier (Bloomberg), l’éditeur a décidé de fermer Bluepoint Games, studio acquis en 2021 et historiquement identifié pour des remakes/remasters haut de gamme (dont Demon’s Souls sur PlayStation 5). D’après les informations rapportées, environ 70 employés seraient concernés, avec une fermeture attendue le mois prochain, après un “examen d’activité” évoqué en interne.

Le contexte détaillé par Schreier est central pour comprendre le dossier. Bluepoint n’était plus cantonné à son rôle de “studio de prestige technique” : Schreier rappelle que l’équipe a co-développé God of War Ragnarök en 2022, avant d’être engagée sur un projet God of War orienté live service. Cette orientation s’inscrivait dans la stratégie de l’époque chez PlayStation, qui cherchait à développer un portefeuille de jeux service pour diversifier les revenus et stabiliser la cadence entre grosses sorties solo.

Sauf que ce God of War live service a été annulé en janvier 2025, et PlayStation indiquait alors travailler avec Bluepoint pour déterminer la suite. Un an plus tard, la logique décrite par Schreier ressemble à un enchaînement classique : le projet saute, la stratégie “service” est revue à la baisse, et le studio se retrouve sans trajectoire validée dans les priorités immédiates.

Et au passage, il y a un détail qui mérite d’être noté, sans tomber dans le théâtre : confier un live service à un studio dont la spécialité était de reconstruire des jeux existants avec une précision d’orfèvre, c’était une idée ambitieuse... Disons que si ton expertise, c’est la chirurgie de restauration sur des licences connues, demander de gérer un produit service avec contenu continu, économie, rétention et opérations live, c’est un changement de métier plus qu’une simple “montée en puissance”. Mais sur le papier, ça devait sûrement rentrer dans une slide...


Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-19/sony-is-shutting-down-the-playstation-studio-bluepoint?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzb3VyY2UiOiJTdWJzY3JpYmVyR2lmdGVkQXJ0aWNsZSIsImlhdCI6MTc3MTUyNzAyNiwiZXhwIjoxNzcyMTMxODI2LCJhcnRpY2xlSWQiOiJUQVBZWlBLR0lGUFkwMCIsImJjb25uZWN0SWQiOiJCMUVBQkI5NjQ2QUM0REZFQTJBRkI4MjI1MzgyQTJFQSJ9.utABYnI4m_K6kqNqybZarBQ9T5WW_aWCH6NI3kt8Q64&leadSource=uverify%20wall
    1
    Like
    Who likes this ?
    belmoncul
    posted the 02/19/2026 at 07:16 PM by liquidus
    comments (118)
    negan posted the 02/19/2026 at 07:18 PM
    C'est pour ca qu'il faut éviter de l'ouvrir en rigolant du camp d'en face .

    Tous des enculés
    jenicris posted the 02/19/2026 at 07:19 PM
    C'est juste une honte.
    Quand je vois le commentaire de Hulst alors que tout le délire GaaS vient de lui et Ryan, c'est a vomir.

    Franchement, une gestion catastrophique des studios SIE. Une perte immense
    Et pendant ce temps Hulst qui est toujours là

    Et je m'attends a la même chose pour Media Molecule et même Bend m'inquiète...
    Et ce forcing genre pour Guerrilla avec ce GaaS qui va bider comme les autres.
    Malgré les annulations en pagaille, les four comme Concord et les fermetures du studios, ils continuent leur vision qgaas.

    Une gestion absolument lamentable de leurs studios.
    wickette posted the 02/19/2026 at 07:21 PM
    Vraiment n'importe quoi le management des Playstation studios.

    Fermer ce studio qui a fait du bon boulot en plus quand les studios sont surmenés pour délivrer des jeux first parties, vraiment ?

    Forcément la stratégie totalement absurde de balancer pleins de GaaS, qui doit payer les pots cassés ? Pas le management, le studio qui a du se plier. Dé-gou-tant.

    Des clowns franchement, il faut un nouveau management pour les playstation studios, c'est pas possible, les (excellents et pas grâce au management) bilans financiers de Sony sont publics, l'excuse de la situation économique, LOL.
    palan posted the 02/19/2026 at 07:21 PM
    honteux de sony, jeux de service de merde alors que personne en veux. Si c est pour acheter des studios et les obliger a faire des projets de merde puis les jeter, bah bravo.
    shambala93 posted the 02/19/2026 at 07:22 PM
    Quelle décadence chez Sony PlayStation depuis 2019/20…

    On regrette la période Yoshida !
    shinz0 posted the 02/19/2026 at 07:23 PM
    Sony ne veut pas mieux que Xbox pour la gestion des studios

    À défaut de les mettre sur une nouvelle IP, Sony a plein de licence à faire revivre comme par exemple The Legend of Dragoon
    janolife posted the 02/19/2026 at 07:23 PM
    Quel gâchis
    yanssou posted the 02/19/2026 at 07:23 PM
    wtf après Japan Studio en 2020 c'est Bluepoint qui saute Merci Sony
    jeanouillz posted the 02/19/2026 at 07:24 PM
    Dommage, un studio mega talentueux, j'attendais d'eux qu'ils sortent des remakes pour produire leur propre titre et au final... on leur impose un GAAS que personne ne veut et on les punis en mettant a la porte toute la boite...

    J'espère que les devs vont réussir à rebondir, surtout dans ce contexte particulièrement difficile
    sickjackz posted the 02/19/2026 at 07:25 PM
    Si ça s’avère vrai.... Je leur chie a la gueule. Quel Gâchis. Et a cote de ca on va se farcir du Guerilla Games foireux a toutes les sauces...
    BluePoint est un super studio qui n'a jamais déçu...
    Il va vraiment falloir que je pense acheter un PC et que je déserte la PS...
    nigel posted the 02/19/2026 at 07:26 PM
    jenicris Quand je vois le commentaire de Hulst alors que tout le délire GaaS vient de lui et Ryan, c'est a vomir.

    Problème classique des grosses entreprises: les dirigeants valident entre eux une stratégie éclaté au sol. Les employées qui eux sont beaucoup plus connecté à la réalité du marché et des joueurs se rendent vite comptent que la stratégie est éclaté au sol mais les dirigeants continuent sur leur délire. Plusieurs années après, ils se rendent compte que la stratégie ne fonctionne pas. Et après les CEO suivent un plan en mode: "Pas de problème: on vire des gens plutôt que se remettre en question, et on va aller dire à l'équipe d'à côté de cruncher bien comme il faut parce que maintenant faut qu'on rattrape nos pertes"...
    midomashakil posted the 02/19/2026 at 07:27 PM
    allez prochainement la fermture des studio polyphon et NG
    jenicris posted the 02/19/2026 at 07:28 PM
    nigel juste une honte absolue
    sickjackz posted the 02/19/2026 at 07:29 PM
    Yanssou sans oublier London Studio ex Psygnosis
    brook1 posted the 02/19/2026 at 07:29 PM
    Jim Ryan et Hulst, on foutu un sacré bordel depuis 2020 avec la bénédiction de la direction, faut pas l'oublier.
    J'espère que les employés seront repris dans d'autres studios.

    jenicris Hulst aurait dû sauter, mais depuis le départ à la retraite de Ryan, il a perdu en influence au profit d'Hideaki Nishino. C'est une question de temps, je pense qu'il finira par partir.
    jenicris posted the 02/19/2026 at 07:31 PM
    brook1 j'espère il a juste pas les épaules pour gérer le tout. Sa stratégie est totalement a la ramasse.
    Et c'est un super studio qui en fait les frais.
    tynokarts posted the 02/19/2026 at 07:32 PM
    Demon’s Souls Ps 5 est un bon jeu
    Je suis déçu
    Quelles sont les causes de cette décision ?
    Pourquoi une telle décision ?
    sickjackz posted the 02/19/2026 at 07:32 PM
    Sans deconner c'est incomprehensible.
    Ils ont fait un boulot exceptionnel sur SOTC et DS... Quand on voir le catalogue de Licence de Sony ils avaient largement de quoi les mettre sur un nouveau projet... Mais non ce FDP de Hulst prefere foutre l'oseille dans des Gaas de merde. Une putain de honte.
    ducknsexe posted the 02/19/2026 at 07:32 PM
    Tu leur aurais confié tout le catalogue PS1 à refaire ( remake.) le studio aurait du boulot pour les 40 prochaines années.
    ziggourat posted the 02/19/2026 at 07:34 PM
    Quand on le disait que ces rachats de studios étaient un non sens total et qu'ils étaient uniquement le fruit d'ego de deux constructeurs qui voulaient jouer à qui à la plus grosse. Le problème... C'est qu'au milieu de tout ça, on a des personnes qui font office de dommages collatéraux.

    Le rachat de studios, c'est quelque chose qui doit se faire de manière réfléchie et non impulsive.

    Les gens qui bossent pour eux ne sont pas uniquement des données que l'on ajoute et que l'on supprime comme ça

    Bien content de ne plus les soutenir pour le moment
    icebergbrulant posted the 02/19/2026 at 07:34 PM
    yanssou posted the 02/19/2026 at 07:36 PM
    sickjackz aussi oui ça me reviens, mais là c'est un choc, encore un studio talentueux qui s'en va
    lion93 posted the 02/19/2026 at 07:36 PM
    Tous des clowns dans cette entreprise... La course aux rachats, c'était tellement une vaste blague. Allez prochain studio adieu Bungie, Sony qui ferme Bluepoint et Japan Studio pour acheter un studio à 3Millard et floper avec un second concord Marathon
    grundbeld posted the 02/19/2026 at 07:36 PM
    negan Le « camp d’en face » n’existe plus véritablement. Malheureusement.
    tynokarts posted the 02/19/2026 at 07:37 PM
    J’avais deja dis que le Gaas c’est trop risqué, il faut en créer un par an maximum avec de bonnes idées pour l’alimenter comme Marathon.
    Maintenant Sony prend du retard sur ces nouveaux projets a cause du changement d’orientation et ce sont les studios PlayStation qui vont prendre.
    rugalwave posted the 02/19/2026 at 07:38 PM
    Quel gachis si c'est vrai... Les remake de fous que l'on aurait pu avoir
    brook1 posted the 02/19/2026 at 07:38 PM
    Bend Studio et Media Molecule sont les suivants.
    edgar posted the 02/19/2026 at 07:39 PM
    PlayStation (1994 - 2020) R.I.P.

    Oui je maintien que le Sony de la PS5 est terriblement décevant.

    Alors qu’ils avaient superbement commencé la géne avec l’excellent remake de Demon’s Souls.
    zekk posted the 02/19/2026 at 07:40 PM
    N'importe quoi
    jenicris posted the 02/19/2026 at 07:40 PM
    brook1 malheureusement j'ai bien peur que tu es raison
    hyoga57 posted the 02/19/2026 at 07:40 PM
    Ce sont vraiment les salopes qu’ils pensent être chez Sony.
    jackfrost posted the 02/19/2026 at 07:40 PM
    jenicris je serais vraiment dégouté pour media molecule, c'est vraiment un studio j'apprécie par leurs idées et concepts.

    Je pense qu'on peut ajouter bungie si marathon ne fonctionne pas.
    guiguif posted the 02/19/2026 at 07:40 PM
    Une vrai cata.
    bladagun posted the 02/19/2026 at 07:42 PM
    Pffff pas les mots
    escobar posted the 02/19/2026 at 07:43 PM
    Mais quelle tristesse
    osiris67 posted the 02/19/2026 at 07:43 PM
    Ils devaient juste les laisser faire des remake de classic sur playstation. C’etait les meilleurs pour ça. Sony sont vraiment des nuls sur cette ps5.
    abookhouseboy posted the 02/19/2026 at 07:44 PM
    À croire que tout a été fait pour justifier le sabordage de ce studio.
    jenicris posted the 02/19/2026 at 07:44 PM
    jackfrost Bungie c'est vrai que si Marathon bide ça va sentir le sapin pour eux...
    Ce gâchis de talent juste a cause de mecs comme Hulst et Ryan, est horrible
    vaycura posted the 02/19/2026 at 07:46 PM
    .....
    edgar posted the 02/19/2026 at 07:47 PM
    Corrigez-moi si je me trompe, mais ils annoncent ça au moment où Sony n’a jamais gagné autant d’argent que depuis l’ère PS5, n’est-ce pas ?

    Ce qui est encore plus incompréhensible.
    tynokarts posted the 02/19/2026 at 07:48 PM
    Bluepoint Games pouvait très bien travailler sur un titre pour la Ps6 ou aider les autres studios PlayStation.
    cyr posted the 02/19/2026 at 07:49 PM
    Question : sony compte encore develloper des jeux ou en réalité ils vont s'arrêter?

    edgar au contraire, il font de la thune sans sortir de jeux first party. Donc il vont optimiser encore les gains en virant des studios et des employés
    jenicris posted the 02/19/2026 at 07:49 PM
    edgar c'est bien ça

    Juste honteux donc
    ouroboros4 posted the 02/19/2026 at 07:50 PM
    cyr Parfois tu devrais arrêter de dire des bêtises. Vraiment.
    Et sans le dire avec méchanceté
    skuldleif posted the 02/19/2026 at 07:50 PM
    edgar sony ne veut pas compenser les pertes lié a ce studio ;
    ailleurs ceux qui spam gaas ,qui vous dit que sony a contraint bluepoint a faire du gaas et quil ne sagit pas dune volonté des dev?
    cyr posted the 02/19/2026 at 07:52 PM
    ouroboros4 juste un constat. Fermer un studio alors que niveau jeux first party sur ps5....

    Sans être méchant, a un moment faut ouvrir les yeux.
    newtechnix posted the 02/19/2026 at 07:53 PM
    tynokarts Je pense qu'ils ne savent pas quoi faire avec Blue Point tout simplement.
    Bon ce qui est un peu triste c'est de voir d'un autre côté qu'ils ont bien aidé pour Kena avec un deal win-win.

    Sony paie encore les pots cassés de son ancienne stratégie.
    romgamer6859 posted the 02/19/2026 at 07:54 PM
    jenicris bend is the next
    ouroboros4 posted the 02/19/2026 at 07:55 PM
    cyr J'ai les yeux grand ouvert.
    Y'a encore des jeux first party chez Sony, sachant que BP c'était surtout des remaster de manière générale
    ducknsexe posted the 02/19/2026 at 07:55 PM
    Pourtant la solution aurait été simple : remplacer les deux guignol Jim Ryan et Hermen Hulst par de vrais fans en slip de Sony derrière leur écran, ça aurait sans doute mieux marché et mieux représenté la marque.
    jenicris posted the 02/19/2026 at 07:55 PM
    romgamer6859 sûrement. Et ils continueront vouloir sortir des GaaS au détriment des studio
    judgedredd posted the 02/19/2026 at 07:55 PM
    Triste nouvelle... Il y a pas que microsoft au final
    Edgar Jenicris je crois pas que Sony se portes si bien, il faut voir le chiffre d'affaire avec le rapport bénéfice net généré, en pourcentage c'est bas
    Tu compares un microsoft la globalité et un Nintendo par rapport à Playstation, Nintendo s'en sort mieux.
    brook1 posted the 02/19/2026 at 07:56 PM
    tynokarts Ils sont xDev et Nixxes pour ça.
    jenicris posted the 02/19/2026 at 07:56 PM
    judgedredd le problème de Sony c'est en effet les marges, c'est pour cela que je m'attends a par ex une hausse du PS+ dans pas longtemps
    tripy73 posted the 02/19/2026 at 07:57 PM
    Le pire c'est quand on voit le parcours de ce studio qui avait été fondé par deux anciens de Retro Studio ayant bossé sur Metroid Prime, ils ont travaillé quasi uniquement pour Sony sur des remastered et quand ils avaient enfin la possibilité de proposer leur propre IP, le projet a été stoppé pour au final être fermé par Sony...

    Les mecs de Retro Studio sont maudit apparemment, car déjà lors du rachat par Nintendo tous leurs projets originaux avaient été refusé au profit de MP, ce qui les a poussé à créer leur propre studio, tout ça pour revivre la même chose avec Sony par la suite, il y a vraiment de quoi être dégouté de cette industrie quand tu vis ce genre de parcours.
    skuldleif posted the 02/19/2026 at 07:58 PM
    ducknsexe albatar
    jenicris posted the 02/19/2026 at 08:01 PM
    ducknsexe
    cyr posted the 02/19/2026 at 08:01 PM
    ouroboros4 alors, avec tes yeux grand ouverts, regarde ce qu'il y a eu sur ps5, et regarde ce qu'il y a eu sur ps4 et ps3.

    Jim ryan a vraiment saboté le navire.

    tripy73 ou pas. Surtout aujourd'hui. Tous les éditeurs sont frileux de sortir de nouvelle ip. Donc le studio etais la pour du remaster, mais fini....

    C'est triste mais ça reste dans la continuité des licenciement massif que le jeux video subit dernièrement.

    Il y a encore des studio qui recrute?

    Parce que j'ai peur que beaucoup ne retrouveront pas de travail dans ce milieu en plein restructuration...
    ouroboros4 posted the 02/19/2026 at 08:03 PM
    cyr oui je regarde ne t'en fait pas
    Tu crois quoi? Qu'on est encore à l'époque des AAA tout les 3 mois? Faut redescendre un peu sur terre.
    xynot posted the 02/19/2026 at 08:05 PM
    La honte.
    soulfull posted the 02/19/2026 at 08:05 PM
    Et pourquoi ne pas leur avoir confié le Remake de God Of war Trilogie? Ecoeurant ces fermetures de studios talentueux.
    tynokarts posted the 02/19/2026 at 08:06 PM
    Newtechnix C’est une information qui ne fait pas sourire, les fan de PlayStation aiment les studios PlayStation.
    J’étais convaincu que les studios PlayStation prospéreraient sur le long terme pour retrouver la dynamique de l’ère Ps 4.
    altendorf posted the 02/19/2026 at 08:07 PM
    Hulst, it’s time to go !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    grospich posted the 02/19/2026 at 08:07 PM
    J'ai une idée géniale : un jeu live service Astro Bot.

    Ça doit être les seuls à qui ont a pas proposé un jeu Live Service... Ah non, il y a Insomniac, du coup ils ont pu sortir 3 jeux (bientôt 4) sur cette gen.
    oreillesal posted the 02/19/2026 at 08:07 PM
    Cette descente aux enfers
    legato posted the 02/19/2026 at 08:07 PM
    Sony sur la génération PS5 a fait des choix peu inspiré Jim Rayane c'est comporté comme un sale gosse en cassant son joué ... Mais ce n'est pas leur première malheureusement Evolution studio avait été fermé alors qu'ils ont produits des pépites
    zboubi480 posted the 02/19/2026 at 08:11 PM
    ca en dit long sur l'état de Sony Playstation !!!!
    Sony TV avec TCL et bientôt Playstation avec Apple ??? Ils ne pourront pas tenir tout seul, et sûrement pas en fermant leurs meilleurs studios, en sortant des jeux moyens (Marathon, Horizon Gathering....) et en augmentant leurs tarifs.
    On est des vaches à lait
    rider288 posted the 02/19/2026 at 08:12 PM
    A un moment que Bluepoint est incapable de proposer quelque chose en Pre Pro depuis 1 an. On coupe
    newtechnix posted the 02/19/2026 at 08:12 PM
    Si on regarde l'intérêt de Sony pour des studios tiers...

    Returnal,
    Death Stranding (même si là en vérité faut rajouter la carte kojima sur la balance)
    Kena,
    Stellar Blade,
    Rise of the Rōnin,
    Marvel Tokon,
    Helldivers 2,
    Projet avec Bad Robot Games

    et dans les cas seul Housemarque (Returnal) a été racheté.

    Donc on voit bien un move pour se positionner sur des gros projets externes à potentiel.

    Maintenant pourquoi fermer des studios internes, ....undes arguments parle des difficultés du JV actuelles. J'imagine qu'un porjet de JV les coûts ont leur importance et si on pense à Sqaure Enix qui bloquait ses employés à ne rien faire! Cette période semble terminé.
    ils ont donc mettre sur la table la balance des coûts et des bénéfices et au final elle serait donc négative.

    Donc ce move semble être de se délester des inconvénients d'une production classique des gros studios et à laisser assumer cette gestion par des studios tiers. D'ailleurs même si Kojima voulait avoir sa liberté hormis pour la notoriété (et c'est aussi une des raisons que Konami tout bazardé) sa gestion est un risque pour ce genre de créatif, ils prennent leur temps et ne lésine pas sur les budgets...mais à la fin si les bénéfices sont faibles, voilà quoi.
    rider288 posted the 02/19/2026 at 08:13 PM
    A un moment, quand Bluepoint est incapable de proposer quelque chose en Pre Prod depuis 1 an. On coupe
    edgar posted the 02/19/2026 at 08:14 PM
    cyr jenicris judgedredd skuldleif

    La PlayStation 5 a propulsé la division jeu de Sony vers des niveaux de rentabilité inégalés, faisant de cette génération la plus lucrative de l'histoire de l'entreprise.

    Rentabilité record : La génération PS5 est la plus rentable de l'histoire de PlayStation, dépassant les bénéfices cumulés des générations précédentes (PS1 à PS4).

    Revenus par utilisateur plus élevés : Les joueurs dépensent plus d'argent par personne (microtransactions, abonnements PS Plus, accessoires) sur PS5 que sur PS4, malgré un parc de consoles moins important initialement.

    Ventes de jeux et services : La majorité des revenus ne provient plus uniquement de la console, mais de l'écosystème numérique (Jeux, PS Plus, contenu additionnel).

    Adaptation au marché : Sony a réussi à maintenir des prix élevés (console et jeux) tout en enregistrant une forte demande, contrairement aux générations précédentes où la rentabilité mettait du temps à s'installer.

    En résumé, la stratégie de Sony centrée sur la monétisation de la base installée PS5, l'augmentation du prix des jeux et la forte performance des services en ligne a rendu l'entreprise financièrement très performante.

    Je vous ai tous notifié mais c’était avant tout pour répondre à judgedredd
    zboubi480 posted the 02/19/2026 at 08:14 PM
    newtechnix c’est exactement la même chose pour Microsoft mais quand c'est Microsoft, c'est les vilains
    rider288 posted the 02/19/2026 at 08:15 PM
    Tynokarts Risqué oui et non, fallait surtout ne pas en donner au Studio " Historique "
    negan posted the 02/19/2026 at 08:15 PM
    rider288 publié le 19/02/2026 à 21:13
    A un moment, quand Bluepoint est incapable de proposer quelque chose en Pre Prod depuis 1 an. On coupe

    Quand tu as laisser une merde comme Concord te bouffer des années de développement et des millions tu laisses un studio qui ta rendu bien service une chance.

    Surtotu quand ta marque pete les records
    rider288 posted the 02/19/2026 at 08:17 PM
    Soulfull Peut etre parce qu'ils en ont marre de faire remake, et qu'ils ont rien proposé pour faire une nouvelle licence.
    leonr4 posted the 02/19/2026 at 08:17 PM
    C'est vraiment des raclures chez SONY et cet incompétent de Hulst est toujours là à nous faire chier avec son Horizon de mes deux, ça ferme un studio bourré de talent parce qu'on les a foutus sur un GAAS de merde et ça ose dire qu'ils ont rien sorti depuis 6 ans vraiment honteux cette façon de faire.
    rider288 posted the 02/19/2026 at 08:18 PM
    Negan, Oui enfin Concord, le jeu était déjà avancé hein. Le plus gros c'était pas Sony.

    Par contre je suis d'accord pour laissser une chance, mais si depuis 1 an, ca réfléchisez encore à savoir quoi faire...
    mattewlogan posted the 02/19/2026 at 08:19 PM
    C une blague ??!!! Mais ils sont complètement stupides, c’est pas possible!
    Certainement l’un de leur meilleur studio, quand on voit la qualité des remake qu’ils ont fait dont le dernier Demon soul, absolument incroyable encore techniquement qui met la patate à des jeux qui vont sortir en 2026, c’est aberrant.
    C’est le jeu qui m’a mis un pied dans les souls depuis je les ai tous fait.
    La qualité de ce jeu était tellement haute que je voulais le faire, et ça a été une révolution pour moi.
    Tout le monde attendait un remake de Bloodborne de chez eux…
    Qui les laissent redevenir indépendant, au pire, c’est hallucinant.
    Je suis dégoûté, force aux équipes
    mithrandir posted the 02/19/2026 at 08:19 PM
    Clairement la pire gen PlayStation, ils font que de la mer** mais ils vendent par palette, incroyable...
    gameslover posted the 02/19/2026 at 08:20 PM
    Dégouté si c'est le cas, vraiment du cote vert ou du cote bleu, c'est vraiment une gen de merde, j'ai même pas l'impression qu'elle ai vraiment commencé, on as plus de fermeture et d'annulation qu'autre chose. Putain mais Sony, après Japan Studio et PixelOpus, j'ai envie de chialé, 2 excellent studios créatifs, et un excellent studio pour les remakes, alors qu'avec le portefeuille d'IP ils avaient tellement le choix .
    ziggourat posted the 02/19/2026 at 08:21 PM
    jenicris Oui, les marges sont trop faibles chez Playstation et pour investir dans du AAAA, ça devient compliqué donc qu'est ce qu'ils font, ils cherchent la marge ailleurs d'où leur obsession pour les GAAS.
    brook1 posted the 02/19/2026 at 08:22 PM
    leonr4 On va voir si Sony sera aussi intransigeant avec Guerilla si leur GASS Horizon bide.
    zekk posted the 02/19/2026 at 08:22 PM
    negan
    rider288 posted the 02/19/2026 at 08:23 PM
    Tynokarts Faudrait déjà qu'il est des idées. Pour aider les autres studios, Xdev, et nixxes sont la pour ca.
    rider288 posted the 02/19/2026 at 08:25 PM
    Quand je lis que Bend et MM sont les prochains. Possible, mais ils ont de quoi se sauver avec des licences a eux. MM, ca peut se refaire la cerise en faisait un nouveau LBP, mais est ce qu'ils ont envie la est la question ?

    Pareil pour Bend, avec Syphon Filter et Days Gone.
    foxstep posted the 02/19/2026 at 08:25 PM
    C'est le studio parfait pour le lancement d'une nouvelle console, et ils décident de le fermer. Pendant qu'ils continuent d'investir sur la daube gaas de jade Raymond ou bungie.

    Ils comptent la vendre comment la ps6?

    Le PC est de plus tentant, Sony ne ressemble plus au genre de boîte que je veux soutenir comme se fut auparavant. Beaucoup de rats d'égouts HS qui comprennent rien à l'essence PlayStation nous ont infiltrer
    obi69 posted the 02/19/2026 at 08:26 PM
    Putain mais Bluepoint quoi..Les ENFOIRES !
    liquidus posted the 02/19/2026 at 08:26 PM
    rider288 Dire “ils n’ont rien su proposer en préprod pendant un an, donc on coupe” c'est assez réducteur quand même, surtout pour un studio de ce calibre.

    Le studio se retrouve sans trajectoire validée dans les priorités immédiates, autrement dit : “on ne sait plus trop quoi faire de vous dans le plan actuel”

    Quand ton projet GAAS saute parce que la stratégie GAAS est elle même en train d’être recalibrée, tu ne deviens pas soudainement incompétent, tu deviens hors roadmap mais c'est probablement plus rassurant de croire qu’ils ont passé un an à regarder un mur blanc en pré-prod. C’est toujours plus simple que d’admettre qu’un changement de cap stratégique peut balayer un studio entier, même compétent. On l’a déjà vu chez Japan Studio, restructuré puis dissous alors qu’il était derrière des projets salués comme Gravity Rush ou The Last Guardian, simplement parce que la stratégie de Sony s’est recentrée sur des blockbusters AAA mondiaux. Même logique plus récemment chez Tango Gameworks, fermé en 2024 malgré l’accueil critique de HiFi Rush, dans un contexte de rationalisation post rachat chez Microsoft.
    taiko posted the 02/19/2026 at 08:27 PM
    C'est vraiment une catastrophe cette génération.
    La pire depuis que le jv existe.
    soulfull posted the 02/19/2026 at 08:32 PM
    rider288 Sony a déjà annoncé un Remake de Gow Trilogy donc autant le donner à un studio competent comme Bluepoint plutôt que de les virer.
    kratoszeus posted the 02/19/2026 at 08:33 PM
    Une honte absolue.. on aurait du leur confier GOW trilogie remake.. au lieu de live service. Les decisions ère ryans sont desastreuses pour les PS studios... le prochain Guerrilla, son jeu live service va faire flop suites aux reactions des gens depuis la presentation.. quelle indignité de la part de Sony.. plus jamais ils doivent acquérir un studio
    tynokarts posted the 02/19/2026 at 08:34 PM
    rider288 Pour des idées de jeux, en sachant qu’ils ont bossé sur les God of war collection, Ico et Shadow of the colossus collection, Métal gear collection, Uncharted Nathan Drake collection… je les aurais bien vu sur un jeu d’action aventure avec leur compétence, la qualité aurait été au rendez vous.
    gameslover posted the 02/19/2026 at 08:35 PM
    Ils peuvent pas vendre bungie qui n'est plus que l'ombre de lui meme et haven studio qui as juste un trailer merdique et woke a son actif ? 2 studios complètement inutile et ils les gardent pour fermer des bons studios, hulst il est vraiment temps que tu dégage avec ton ip la plis insipide de ces dernières années chez sony, on en as assez bouffé de ta chiasse de horizon. Com a chaud mais cette gen catastrophique j'en peux plus serieux, heureusement qu'il reste Nintendo
    fan2jeux posted the 02/19/2026 at 08:36 PM
    Honteux et degoutant
    terminagore posted the 02/19/2026 at 08:39 PM
    C’est officiel, je hais profondément cette bande de fdp.

    Putain mais quel gâchis, virez moi plutôt ces branleurs tout au sommet de la pyramide qui prennent décisions de merde sur décisions de merde!
    fan2jeux posted the 02/19/2026 at 08:44 PM
    Ca y est, je n ai plus d espoir pour cette gen qui est de loin la plus vide et la soporifique depuis la creation de la playstation.
    Meme l epoque ps3 etait plus prolifique.
    fan2jeux posted the 02/19/2026 at 08:45 PM
    On ne fait qu attendre et esperer pour du vent au final.
    J attends re9 et ff7r3 et apres je me casse
    simbaverin posted the 02/19/2026 at 08:45 PM
    fan2jeux La PS3, quelle console n’empêche….
    churos45 posted the 02/19/2026 at 08:46 PM
    Je suis vraiment content de soutenir les indés plutôt que les gros éditeurs historiques. Ils font tous de la merde, c'est tellement frustrant.
    kikoo31 posted the 02/19/2026 at 08:48 PM
    kali posted the 02/19/2026 at 08:48 PM
    Plus qu'à espérer que Retro Studios embauche un maximum de personnes qui se retrouvent sur la paille.
    e3ologue posted the 02/19/2026 at 08:48 PM
    Ce qui fait peur, c'est plus les conséquences à long terme, les dégâts actuels ne se répareront pas facilement, d'autant plus si les investisseurs y trouvent leur compte.
    simbaverin posted the 02/19/2026 at 08:49 PM
    ziggourat Les marges sont trop faible….Pardon. Ils ont gagnés 13 milliards de dollars quand même. C’est énorme.
    kikoo31 posted the 02/19/2026 at 08:49 PM
    Sony qui arrete les first party ???
    dalbog posted the 02/19/2026 at 08:50 PM
    Dégoûté.

    Demon's Souls c'était quelque chose, même encore aujourd'hui.
    L'original est Top 10 de mes BGE et le remake PS5 encore mieux Top 5 de tous les temps.

    J'ai envie de les insulter.
    judgedredd posted the 02/19/2026 at 08:51 PM
    Edgar merci pour le résumer, c'est quand même de la poudre aux yeux non? Pourquoi avec cette génération en faisant mieux que les précédentes réunies, ils ferment des studios et persistent à faire du Gaas? Il faut m'expliquer
    simbaverin posted the 02/19/2026 at 08:51 PM
    Je retrouve plus le PlayStation que je connaissais avant. L’identité de PlayStation s’estompe petit à petit. La liste des jeux que tu as cités, c’est bien mais c’est pas des exclusivités. Donc est-ce que c’est si bien que ça pour la marque PlayStation ? Pour la console PlayStation ? Pas sur…..
    niflheim posted the 02/19/2026 at 08:52 PM
    Triste décision, dommage qu'ils n'ont jamais eu cette opportunité de lancer leur propre IP et à vrai dire, on le sait pas vraiment, peut être qu'ils l'ont eu en interne à un moment donné et que cela n'a pas fonctionné.

    Officiellement, ils sont restés un studio de support technique (ou dernièrement à faire un jeu service GoW annulé qui a surement eu raison d'eux) et cantonnés à faire de la remasterisation, cela dit très qualitative pour l'époque PS3 / PS4, c'est ce qui a fait leur réputation au départ (avec God of War Collection, The Ico & Shadow of the Colossus Collection, Metal Gear Solid HD Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Gravity Rush Remastered).

    Après c'est avec Shadow of the Colossus et Demon's Souls parfaitement remakés que l'on s'imaginait le studio capable de pouvoir proposer autre chose (en y voyant un certain talent indéniable de leur part).

    Mais si ils avaient vraiment eu leur propre jeu en développement, déjà annoncé, ça aurait été encore pire cette décision de fermeture. C'est ce qui faut se dire malgré tout.

    Et en support technique, c'est grâce à eux (avec SMS) tous les éléments de destruction impressionnants sur God of War Ragnarok

    Compilation of the breakables work from SMS - BP

    (pour ceux que ça intéresse parce que normalement c'est une vidéo introuvable sur youtube, c'est des travaux de type confidentiel entre studios)

    Merci pour tout Bluepoint et bon courage aux développeurs pour la suite.

    zboubi480 c'est hors sujet mais PP en a parlé sur sa chaine et il y a rien de dramatique dans l'association avec TCL. Vous mélangez tout, vous croyez que cela signifie la fin alors que pas du tout https://www.youtube.com/watch?v=6RWDKZC383Q
    51love posted the 02/19/2026 at 08:53 PM
    WTF! C'est terrible je m'y attendais mais tellement pas

    'tain les mecs ils avaient un studio en or pour les remaster graphique, et on était nombreux à leur souhaiter plus de liberté

    Résultat?

    Ils les foutent sur un GaaS de merde (ça devait pas voler haut vu la gueule du GaaS Horizon qui lui n'est pas annulé ), pour au final stopper tout, et fermer le studio?

    Quelle honte... Quelle manque de respect pour Bluepoint.. quel gachis infini...

    J'avais espoir à l'époque que ce soit eux qui s'occupent de remaster comme Ico, la trilogie God of War, etc... y'avait tellement de quoi faire dont bcp de licenses oubliées par Sony, pas assez bankable, pas assez 'occidentales'..

    Dire que de la PS1 à la PS4, leurs studios ont créé des licences influentes et de grandes qualités, ils étaient devenus de loin les plus intéressants des 3 constructeurs pour leurs prods maison... Mais depuis 2020, c'est la cata, globalement je dirais meme le pire des 3 constructeurs... pourtant Microsoft est mauvais et se relève à peine, Nintendo est sur son petit train-train 'no risk' depuis la Wii en terme de catalogue...

    Japan Studio, notamment la Team Ico, Bluepoint, bientot MediaMolecule du coup?

    On a rien vu depuis Dreams sorti pourtant en 2020 et qui aurait pu s'adapter plutot bien au monde PC. Plutot que les laisser quelques années sur un Tearaway qui devrait deja etre sorti depuis bien longtemps, ça sent pas bon...

    Qu'ils aillent bien se faire *****

    Ils meritent vraiment pas leur position actuelle avec la PS5 ni que les joueurs leur fassent confiances. La PS5 est tristement à la fois le meilleur endroit pour profiter des jeux tiers sur console, mais aussi un foutage de gueule infini envers ceux qui aiment la marque et les jeux Playstation, entre leurs merdes d'abo payants (pr financer des jeux maison? ), tout ça pour faire de la merde sur la majorité des projets et leurs studios et chier a la gueule de tout le monde

    Ils meritent vraiment pas le support des joueurs et encore moins de leurs fans depuis la PS5.
    guyllan posted the 02/19/2026 at 08:55 PM
    mattewlogan "Tout le monde attendait un remake de Bloodborne de chez eux…"

    edgar posted the 02/19/2026 at 08:55 PM
    judgedredd Justement c’est pour ça que cette décision est d’autant plus incompréhensible.

    Personne ne comprend quoi que ce soit à leur stratégie.
    simbaverin posted the 02/19/2026 at 08:56 PM
    newtechnix

    Je retrouve vraiment plus le PlayStation que je connaissais avant. Petit à petit la magie s’estompe. L’identité de PlayStation s’estompe petit à petit. La liste des jeux que tu as cités, c’est bien mais c’est pas vraiment des exclusivités. Donc est-ce que c’est si bien que ça pour la marque PlayStation ? Pour la console PlayStation ? Je suis pas sur…..
    simbaverin posted the 02/19/2026 at 08:58 PM
    Sinon pour revenir à l’article….c’est …..Punaise que je suis énerver. Que je suis triste. C’est incompréhensible…. j’ai pas les mots……C’est pitoyable. Pitoyable !
    simbaverin posted the 02/19/2026 at 09:04 PM
    Non mais le studio avait son propre moteur maison….

    Non mais quel gâchis. Vraiment…..
    raykaza posted the 02/19/2026 at 09:08 PM
    Les prochains c'est Bungie dans quelques années
    rasalgul posted the 02/19/2026 at 09:09 PM
    Sérieux... Cette légende qui consiste à dire que le jeu service date d'une ancienne époque...
    Sony est toujours dans cette optique ils sont tous dans cette optique, ils ont tous besoin de leur jeu service qui cartonne.
    patrickleclairvoyant posted the 02/19/2026 at 09:14 PM
    Ils ont fait 136 milliards de chiffre d’affaire et 36 milliard de bénéfices. Mais les laisser faire leur projet de jeu solo comme prévu initialement c’était trop demander.
    Déjà depuis la fermeture de Japan studio, ça avait mal commencé cette histoire. Sans oublier oublier l’histoire de Concord qui a fait payer à tout le monde la connerie d’un seul homme. Le hollandais là.
    Yoshida et Shawn Layden à jamais dans nos cœurs.
    gamerdome posted the 02/19/2026 at 09:14 PM
    Les jeux service... quelle catastrophe. Des retards de plusieurs années, des annulations, des bides intersidéraux, des reports des jeux solo, des fermetures de studio talentueux,... Une véritable hécatombe.

    Le pire c'est qu'on les oblige à les faire, puis on les vire parce qu'ils ont obéi...
