Au lendemain des Game Awards, fans et développeurs réagissent aux nouveaux jeux dévoilés, aux grandes victoires et bien plus encore. Mais il semblerait que tout le monde dans l'industrie ne l'accueille pas à la légère, comme en témoignent les publications de Warhorse Studios, l'équipe de Kingdom Come: Deliverance 2.
Avec neuf récompenses à son actif, dont le prestigieux prix du Jeu de l'année, Clair Obscur: Expedition 33 figure sans conteste parmi les titres les plus impressionnants de l'événement jusqu'à présent. Cependant, ses victoires n'ont visiblement pas été bien accueillies par tous les autres nominés de 2025. Warhorse Studios, le studio derrière Kingdom Come: Deliverance 2, a réagi sur les réseaux sociaux aux résultats de la cérémonie… et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est loin d'être rose.
Le directeur de la communication, Tobias Stolz-Zwilling, s'exclame dans une publication : « On nous a volés ! » Ci-joint l'image d'un trophée des Game Awards, suggérant que le « vol » en question concerne la défaite de Kingdom Come: Deliverance 2 face à un autre titre. En l'occurrence, il s'agirait de Clair Obscur: Expedition 33, la suite de Kingdom Come, battue par le RPG de Sandfall Interactive dans trois catégories : Jeu de l'année, Meilleur scénario et Meilleur RPG.
« Encore une année truquée ! » Shroud, ancien joueur professionnel de FPS, réagit à la nomination de Clair Obscur : Expedition 33 aux Game Awards pour le titre de Jeu de l'année, face à Arc Raiders, et déclare : « Le monde n'est tout simplement pas prêt pour l'IA dans les jeux vidéo. »
Le compte officiel de Kingdom Come : Deliverance 2 a également lancé une discussion en ligne suite à ces nominations, en commençant par un mème représentant un chien entouré de flammes, l'air de dire « tout va bien ». Les développeurs ont rapidement réagi en écrivant : « Et oui, c'était une double bourde.» Cette réponse est arrivée avant l'annonce du Jeu de l'année, si l'on en juge par l'horodatage. Warhorse Studios faisait donc probablement référence à leurs défaites dans les catégories Meilleur scénario et Meilleur RPG.
Si de nombreux commentaires témoignent du soutien des fans aux développeurs, certains jugent leurs propos post-Game Awards déplacés. « C'est non professionnel, immature et incroyablement irrespectueux envers vos pairs de l'industrie du jeu vidéo qui ont mérité leurs récompenses et leur succès », rétorque un utilisateur. « Si vous essayiez un tant soit peu de travailler en équipe, vous seriez peut-être plus reconnus.»
Tout n'est pas perdu pour autant. Le fondateur de Warhorse Studios, Daniel Vávra, a partagé un message amusant, mais surtout bienveillant, à ce sujet, plaisantant sur le fait que son retour à la maison lui rappelle une fois de plus la défaite de son jeu face au très français Clair Obscur : Expedition 33. « Et pour couronner le tout, je prends l'avion avec Air France demain. Mais, bien sûr, toutes mes félicitations à Sandfall. » Espérons que les choses s'arrangent à partir de maintenant – 2025 a été une année importante pour les jeux vidéo, en particulier les RPG.
Source : https://www.neogaf.com/threads/kingdom-come-deliverance-2-devs-joke-we-have-officially-been-robbed-as-expedition-33-beats-the-historical-rpg-to-multiple-awards.1691251/
M'enfin pour moi c'est malgré tout mérité