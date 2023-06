Préparez-vous à un chapitre terrifiant et original dans l’univers Alien



Dans Aliens: Dark Descent, plongez dans des combats tactiques en temps réel contre les iconiques Xénomorphes dans une campagne narrative inédite. Recrutez, améliorez et commandez une escouade de Marines Coloniaux comme une seule unité grâce à des contrôles intuitifs au clavier et souris comme à la manette. Développez leurs compétences, améliorez votre arsenal et faites preuve d'intelligence pour naviguer à travers de vastes niveaux persistants et réactifs, où la mort de vos unités au combat est définitive.



Ce gameplay original et dynamique sert une campagne cinématique regorgeant de sinistres secrets. Des événements inattendus dévoilent les horreurs et les merveilles d'un récit Alien authentique, qui ne manquera pas d’éveiller la curiosité des fans de la licence mais aussi des non-initiés.



Le cauchemar commence lorsque le vaisseau Otago s'écrase sur Lethe suite à l'activation du Protocole Cerberus - un verrouillage planétaire empêchant tous les vaisseaux de quitter ou d'atterrir sur la planète. La campagne d'Aliens: Dark Descent vous mettra face à face avec les emblématiques Xénomorphes, Facehuggers et Prétoriens, entre autres menaces mortelles - ainsi qu’avec des commandos humains rebelles et une menace d’un nouveau genre. Un casting de personnages mémorables rythme l’intrigue : Maeko Hayes, administratrice adjointe de la Station Pioneer; Jonas Harper, sergent des Marines Coloniaux ; et Barbara Pryce, directrice de la colonie pour Weyland-Yutani.

Focus Entertainment et Tindalos Interactive, en collaboration avec 20th Century Games, présentent aujourd’hui le Story Trailer d’Aliens: Dark Descent. Le jeu d'action tactique d’escouade en temps réel, se déroulant dans l'univers emblématique d’Alien.