La jeune Lana Benton, poussée par le terrifiant M. Kyn, également connu sous le nom de "Old Hat", se retrouve propulsée dans un mystérieux jardin enchanté pour affronter des créatures menaçantes et perturbantes. Après avoir découvert plusieurs lettres d'un certain "French", Lana décide de suivre la piste la plus récente de Carole Simmons, une fille du même âge qui aurait apparemment réussi à s'échapper de Bunny Hall, un orphelinat du XIXe siècle. Le bâtiment est maintenant infesté par une colonie de lapins sauvages capables d'ouvrir un portail dimensionnel vers le royaume de Corolla...







Découvrez la protagoniste Lana Benton animée pour la première fois dans cette magnifique bande-annonce mettant en valeur à la fois le style artistique exceptionnel du jeu ainsi que l'ambiance et l'atmosphère uniques qui attendent les joueurs dans Bye Sweet Carole. Mêlant à la perfection cinématiques et gameplay en tirant pleinement parti d'animations haut de gamme, ce jeu d'aventure et d'horreur palpitant vous laissera stupéfait et bouleversé.

Le développeur Little Sewing Machine dévoile son jeu, Bye Sweet Carole qui sera disponible sur consoles et PC.