Under the Waves est un jeu d'aventure narratif sur la pression écrasante du deuil. Au plus profond de la mer du Nord, dans une version techno-futuriste des années 1970, Stan, un plongeur professionnel, lutte pour surmonter une disparition qui a changé sa vie et pour embrasser un nouvel avenir. L'isolement des fonds marins reflète son état d'esprit et, à mesure qu’il s'enfonce dans la solitude qu'il s'est imposée, Stan commence à vivre des événements étranges, loin sous les vagues. Il devra finalement faire un choix difficile... rester perdu dans les profondeurs pour toujours, ou trouver le salut pour rejoindre la surface et le reste de sa vie.



Véritable lettre d'amour aux océans, Under The Waves vous invite à plonger dans son univers sous-marin merveilleux et luxuriant, dont la teinte poétique et cinématographique sert d’écrin à un récit poignant. Vivez une aventure singulière à travers le regard de Stan et guidez-le dans un flot d'événements qui l'entraîneront de plus en plus profondément dans les abysses, reflet de sa propre psyché.



Parcourez les vastes fonds marins en pilotant le sous-marin de Stan et rencontrez la magnifique faune sauvage, seule compagnie de Stan alors qu'il est prisonnier de ses pensées. Explorez des grottes, des épaves et des infrastructures sous-marines grâce à la combinaison spéciale de Stan, et suivez les manifestations mystérieuses de ses souvenirs pour trouver un moyen de remonter à la surface et sauver sa vie. Collectez des matériaux et fabriquez de l’équipement pour aider Stan à poursuivre cette expédition et sa découverte de soi. Vous devrez oser sortir des sentiers battus pour vivre des moments fascinants et en savoir plus sur le passé tragique auquel il tente d'échapper...







« Under The Waves est un projet que j’avais en tête depuis mon adolescence, parti d’un prototype de jeu de sousmarin en 2D dans lequel on nettoyait la pollution des océans. Cette idée nous a servi de base, mais c’est véritablement notre travail et nos inspirations en tant qu’équipe qui ont fait de ce jeu ce qu’il est aujourd’hui », explique Ronan Coiffec, CEO et Game Director de Parallel Studio. « Je suis fier d’avoir pu concrétiser cette aventure, avec le soutien de Spotlight by Quantic Dream. Cette collaboration nous a apporté des propositions créatives et des solutions techniques, bien au-delà de la simple édition de notre jeu

Quantic Dream, le développeur indépendant Parallel Studio et Just For Games ont le plaisir d'annoncer que le jeu narratif d'exploration sous-marine Under the Waves sera disponible en édition physique sur Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X à la fin de l'été 2023. Under The Waves marque également la première sortie du tout nouveau label d'édition Spotlight by Quantic Dream, dédié aux jeux vidéo créés par des studios indépendants.