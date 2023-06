L’ajout des canopées permet aux joueurs de prendre de la hauteur pour surprendre les adversaires restés au sol ou sauter de lianes en lianes pour les tirs en mouvement. Pour ceux souffrant de vertige, il est possible d’effectuer des glissades dans la boue pour gagner en vitesse mais également obtenir du camouflage.



De nouvelles armes sont disponibles sur l’île comme le Fusil tireur d’élite thermique, le Fusil à tambour ou le Canon Cybertron permettant de réduire les adversaires à l’état de spectateurs.



Dès son arrivée, l’Enfer Vert révèle une nouvelle faune et flore dont les raptors, maintenant réveillés, et pouvant être chevauchés par les joueurs les plus courageux. On y retrouve aussi une végétation inédite pouvant aider aider les joueurs grâce à de nouvelles fleurs offrant des vertus différentes. Certaines permettront aux joueurs de rebondir lors d’une chute pour ne pas subir de dégâts, d’autres de créer une explosion ou de libérer un gaz toxique en leur tirant dessus et d'autres encore de se guérir tout simplement.







Cette Saison introduit sept nouveaux renforts de réalité, comme le compagnon primal, l’armement Wildwasp, la lignes de sprint, et bien plus encore. Plusieurs renforts de réalité du Chapitre 4 Saisons 1 et 2 font également leur retour.



L'achat du Passe de Combat du Chapitre 4 Saison 3 débloque automatiquement Era, qui a toujours le regard tourné vers l’avenir. Des tenues telles que la rockeuse rustique Riane ou le chef des Autobots Optimus Prime seront également disponibles. Le Miaousclé Calicool sera, quant à lui, à débloquer plus tard dans la saison !

Le centre de l’île s’est effondré, révélant ainsi une vaste jungle cachée et remplie de trésors antiques. Les joueurs sont invités à venir explorer cette jungle luxuriante dès maintenant ! L’Enfer Vert convie les joueurs à une véritable aventure dans laquelle ils pourront rejoindre les canopées, chevaucher des raptors, combattre la flore et glisser dans la boue afin de gagner en vitesse et en camouflage.