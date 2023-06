Une campagne narrative palpitante dans un monde ouvert captivant



My Time at Sandrock vous ramène dans le monde fascinant introduit par My Time at Portia, 330 ans après le Jour de la Calamité qui a détruit la plupart des technologies modernes. Votre aventure débute lorsque vous endossez le rôle de nouveau Constructeur à Sandrock, une ville-état au cœur du désert sauvage et rude. Sa technologie autrefois florissante est désormais perdue, laissant sa communauté au bord de l'effondrement. Sandrock compte sur vous pour rétablir sa gloire passée !



Collectez des ressources pour fabriquer des machines et des outils, développez vos relations avec les habitants, débloquez de nouveaux avantages et capacités pour améliorer votre propre atelier, combattez et découvrez une multitude d’autres aspects de votre nouvelle vie de Constructeur. Défendez Sandrock contre les attaques de monstres, tout en sauvant la ville de la ruine économique !







Vous êtes libre d’explorer les vastes déserts qui entourent la ville, de plonger dans les mystérieuses ruines à la recherche des reliques du Vieux Monde ou de matériaux rares dans des endroits difficiles d'accès. Vous pouvez aussi simplement choisir de vous détendre et de profiter des nombreuses activités relaxantes offertes par Sandrock. Embarquez dans une histoire palpitante remplie de rebondissements, avec des centaines de quêtes secondaires et plus de 40 nouveaux personnages hauts en couleur. Discutez avec eux, apprenez à les connaître et découvrez leurs histoires uniques pour forger des liens d’amitié précieux tout au long de votre périple.



Il y a toujours quelque chose à faire à Sandrock, en solo ou en groupe d’amis avec le lancement du mode multijoueur tant attendu pour la 1.0 sur PC !

Le jeu My Time at Sandrock lance en version 1.0 le 26 septembre, quittant ainsi son Accès Anticipé après seize mois de mises à jour régulières, d'améliorations, de correction de bugs et d'ajout de tout type de contenu, en accordant une attention particulière aux retours de sa communauté grandissante. Cette suite étend et enrichit la formule du RPG sandbox à succès My Time at Portia en proposant une expérience bienveillante dans un monde ouvert post-apocalyptique captivant, rempli d’activités et de progression RPG, de quêtes engageantes et de personnages charismatiques avec qui sympathiser.My Time at Sandrock est disponible en Accès Anticipé sur Steam et l'Epic Games Store. Le jeu sortira le 26 septembre sur Bilibili, WeGame, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Xbox One. Des nouvelles pour la sortie PlayStation 4 seront disponibles sur les réseaux sociaux de My Time At Sandrock.