Mageseeker est le dernier jeu arrivé dans l’univers de League of Legends, Riot Forge enchaine et nous livre un jeu d’action RPG fort interessant.Developper par le studio à l’origine de l’excellent Moonlighter, Digital Sun, nous incarnons Sylas, un mage équipé de chaines qui ne seront sans rappeler un certain Kratos. Le jeu est techniquement très bien réussi dans un style 2D d’une grande finesse. Les animations des personnages en pixel art ne sont pas sans restes. Tous est extrêmement fluide et agréable a regarder et on passe un bon moment à parcourir les terres de Demacia.L’histoire est intéressant dans l’ensemble avec des dialogues qui se lisent bien et qui ponctue l’aventure de notre mage renégat, même si celle-ci n’est pas des plus difficile a suivre. C’est simple mais efficace.Côté gameplay, on incarne donc Silas, qui a la principale faculté de voler les sorts et attaques de ses ennemis à l’aide de ses chaines. L’idée est vraiment interessante et on se plait à affronter les différents mages et autre monstres sur notre chemin et leur subtilisé leurs pouvoirs pour les retourner contre eux. Et plus on avance, plus on peut en débloquer et le fait de pouvoir les équiper renouvelle pas mal l’aventure et on ne s’ennui jamais de ce côté là. Les niveaux s’enchaine très vite et on arrive de ce faite, rapidement sur les boss des différentes zones.Et en parlant de boss, le jeu nous en offre, et des forts interessants. Chacun d’eux a son propre pattern, et on se prends vite à essayer de comprendre rapidement les points faible de nos adversaires et de mettre en pratique les facultés d’adaptation de notre protagoniste. C’est fun, dynamique et très sympa manette en main. Ensuite entre deux grandes zones à parcourir, nous retournons a notre QG, là ou la rébellion s’organise et ou chaque personnage secondaires débloquer arrive. Ça amène un plus dans l’histoire et cela donne un vrai sentiment d’avancement qui est fort interessant. Parce que oui, sans trop en dire, on y incarne un personnage qui était emprisonné a cause de ses pouvoirs mais qui a réussi à trouver un moyen de s’évader, tous en essayant de mettre à mal le gouvernement de Damacia, soutenu par des rebelles. La vengeance anime Sylas et c’est autour de cette vengeance que l’aventure s’articule.Donc si on devait résumé en quelques mots Mageseeker, c’est un très bon action RPG, en 2D avec une très belle patte graphique, un très bon gameplay manette en main et qui apporte son lot d’idées interessante pour pouvoir y passer un bon moment sans s’ennuyer. Et pour celles et ceux qui connaissent bien l’univers de League of Legends, on y croisent certains personnages connus de l’univers, qui nous ferons sourire à chacune de leur apparition quand on les reconnait.