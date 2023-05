Une escapade émouvante et sincère



Dordogne est né d’une idée originale de l'artiste français Cédric Babouche. Dans la vidéo, il partage son lien émotionnel avec le jeu, une aventure immersive où vous explorerez les paysages à couper le souffle de la Dordogne. Cette région, chère à Cédric Babouche offre un fantastique support aux décors du jeu peints à la main. Les paysages fascinants de Dordogne ont été réalisés à l'aquarelle, technique que





Évadez-vous à Sarlat, en Dordogne, en compagnie de l’artiste Cédric Babouche pour une escapade intimiste sur la genèse de la toile de fond idyllique de cet univers envoûtant en aquarelle.

Focus Entertainment, UN JE NE SAIS QUOI et UMANIMATION dévoilent "Une palette colorée d'émotions", nouvelle vidéo présentant le jeu indé Dordogne et l’un de ses créateurs. Suivez Cédric Babouche, l’artiste à l'origine du projet, dans le récit intimiste de son rapport personnel avec le décor du sud de la France du jeu et la direction artistique à l'aquarelle peinte à la main utilisée pour lui donner vie. Dordogne est une aventure narrative colorée et délicate sur les souvenirs d'enfance, l'amour et la famille qui vous emmènera très bientôt explorer les paysages radieux de la campagne française.Dordogne sort le 13 juin sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.