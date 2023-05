La collaboration entre Warhammer 40,000 et PowerWash Simulator est prévue pour sortir plus tard cette année. Les joueurs auront ainsi l’occasion de se plonger dans cet univers sombre et de nettoyer avec leur nettoyeur haute pression préféré, tout en profitant d’une expérience de jeu relaxante et satisfaisante.



Restez à l’affût des prochaines annonces pour connaître la date de sortie précise de cette collaboration tant attendue entre PowerWash Simulator et Warhammer 40,000. Préparez-vous à relever le défi de nettoyer l’univers sinistre et crasseux de Warhammer 40,000 avec votre nettoyeur haute pression et à redonner de l’éclat à cet univers sombre et brutal.

PowerWash Simulator accueil un nouveau DLC avec Warhammer 40,000, après avoir accueilli Midgar ou dans le manoir de Lara Croft, ou même Bob l'éponge qui débarque prochainement.