Le jeu Warhammer 40,000 : Chaos Gate - Daemonhunters se dote d'une MAJ gratuite dès aujourd'hui.Le à était révélée dans le cadre de la présentation Warhammer Skulls de Games Workshop, la prochaine mise à jour gratuite du célèbre jeu de stratégie au tour par tour Warhammer 40,000 : Chaos Gate - Daemonhunters apporte aux joueurs un nouveau type de mission d’escorte qui les mettra face à une nouvelle menace, le puissant War Dog Stalker.Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters est déjà disponible sur Steam et sur l’Epic Games Store.

Par ailleurs, le Baleful Edict prognosticars a identifié une nouvelle présence démoniaque qui se déploie dans le secteur. Le War Dog Stalker est une menace mortelle, dotée d'un arsenal d'armes pouvant être déployées à n'importe quelle distance. Sa Daemonbreath Spear, une arme Melta, peut rapidement pulvériser les armures à distance, tandis que son Reaper Chaintalon offre des capacités offensives et défensives en combat rapproché. Malgré la taille du War Dog Stalker, les commandants des troupes doivent se méfier de sa mobilité sur le champ de bataille et de la férocité avec laquelle il combat ses ennemis.

posted the 05/26/2023 at 12:07 PM