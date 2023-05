L'histoire commence trois décennies avant les événements du premier Kingdom Rush, lorsqu'une menace s'élève dans le royaume et contraint un clan à défendre son territoire. Dans ce préquel passionnant, les joueurs commandent leur armée et défendent les terres mystiques des serpents de mer, des sorciers maléfiques et les vagues successives de tribus gnolls. Les commandants pourront protéger ces lieux grâce à de nouvelles tours, de nouveaux héros et de nouveaux sorts pour repousser les ennemis.



Dans Kingdom Rush Origins, les joueurs libèrent la puissance des troupes elfiques, dont les archers elfes, les mages mystiques, les druides de pierre et l'infanterie elfique constituent le cœur de l'armée et découvrent huit nouvelles améliorations de tours spécialisées avec plus de 18 capacités. Les joueurs pourront vaincre leurs ennemis avec des tireurs d'élite elfiques, des ours couronnés, des sorciers magiques et même des arbres géants animés !

Les principales caractéristiques de Kingdom Rush Origins



Prendre les armes contre 30 nouveaux types d'ennemis et s’engager dans des combats de boss épiques. Les joueurs affrontent des hordes de gnolls, des araignées géantes et la terrible armée du crépuscule.

Maîtriser et améliorer 16 héros légendaires et leurs impressionnants pouvoirs et sorts.

Plus de 80 hauts faits et trois modes de difficulté pour débutants et vétérans, de quoi profiter des nombreuses heures de jeu.

3 modes de jeu : Classique, Iron, et Heroic.

Étudier les ennemis et les tours grâce à une encyclopédie in-game

Les joueurs Xbox pourront enfin s’unir ! Ironhide Game Studio est heureux d'annoncer que Kingdom Rush Origins, le troisième volet de la saga primée Kingdom Rush, arrive demain sur Xbox One. Le jeu a été acclamé par les critiques et les joueurs du monde entier, Kingdom Rush Origins rejoint Kingdom Rush et Kingdom Rush Frontiers pour compléter la trilogie de jeux emblématiques de tower defense sur Xbox One.