Se déroulant sur le Forge World Graia plusieurs années après les événements de Warhammer 40,000 : Space Marine , le joueur incarne Malum Caedo, un Sternguard Vétéran Space Marine du Chapitre Ultramarines envoyé par l'Inquisition à Graia pour une mission de grande importance. Depuis les invasions Ork et Chaos des années précédentes, l'Inquisition a gardé Graia étroitement surveillée pour d'autres menaces. L'inquisiteur en charge de la mission révèle que les technoprêtres de Graia ont expérimenté les restes de la source d'énergie de feu l'inquisiteur Drogan, et les expériences ont abouti à l'ouverture d'une faille warp qui a permis aux Forces du Chaos d'envahir à nouveau le Forger le monde.



Malum Caedo et son équipe sont chargés de récupérer la source d'alimentation à l'aide d'un Servo Skull appartenant à Drogan. Lorsque les Ultramarines tombent sur la planète, leur nacelle de largage est gravement endommagée lors de la descente et s'écrase à la surface de la planète, ne laissant que Malum Caedo comme seul survivant.































Warhammer 40 000: Boltgun se la joue 90', c'est pas pour me déplaire, ça va défourailler à gogo.Nous n'allons pas y aller par quatre chemins, ce Warhammer 40 000: Boltgun est fait pour les vieux de vieilles. Les vieux briscards retrouveront l'ambiance des jeux DOOM, Quake et Duke Nukem un bon retour aux sources avec du pixel à gogo. Mais qui ne pique pas les yeux, temps que ça, très franchement le côté old school de la belle époque des débuts des FPS raviront vos rétines. Par contre, pour ceux qui sont allergiques au pixel arts, vous serez déçu.Pour la maniabilité, nous sommes sur du gameplay plutôt intuitif, avec un début à l'épée qui tranche vos ennemis dans le vif. Si vous n'aimait pas l'hémoglobine, vous allez être déçu car il y a que ça à l'écran. Surtout, une fois le gun récupérer, alors là, c'est le carnage assuré. Une touche pour sauter, une pour faire un léger speed (ne vous attendez pas à devenir flash d'un coup), mais je dois avouer qu'exploser de l'ennemi avec "la super vitesse" c'est quand même pas mal. De la grenade et qui peut vous sortir d'une "embuscade" en cas de grosse attaque, mais rien de méchant, surtout en mode facile.Au niveau du bestiaire, le jeu remplit bien sa mission, avec une multitude de monstres et autres humains à déchiqueter. On passe du soldat, a l'horreur rose, l'horreur bleu, ou encore le cultiste à fusil d'assaut et sans oublier le champion cultiste et j'en passe. Pas mal de vilains à défoncer après une journée de boulot. Quelques énigmes sont aussi de la partie, alors attention rien de fou, chercher une clé pour passer un niveau. Là où ça fera mal, c'est pour choper tous les collectibles, il vous faudra du temps et surtout de la patience.Bon, je vous avoue que parfois, il y a des énigmes, un peu reloues. Comme cette foutue couronne au début du jeu. Et d'autres que je ne vous dévoilerai pas, pour ne pas spoil.Pour les fans de la série i-zombies, c'est Rahul Kohli, qui double le protagoniste Malum Caedo. Il faut savoir que l'acteur est un fan de Warhammer en général, il montre souvent ses petites figurines peintes sur ses réseaux.Pour les retours haptiques sur PS5, j'ai rien ressenti et c'est un peu dommage. Sinon, c'est trop bien bordel, j'y retourne en attendant ce soir Gollum.Pour la durée de vie du jeu, comptez une bonne dizaine d'heures si vous voulez le 1000G/Platine.