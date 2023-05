Dans Mighty DOOM, le Mini Slayer peut mitrailler, tirer et distribuer des Glory Kills exagérés tout en utilisant un système de contrôle intuitif à une touche. Pour les joueurs qui préfèrent une expérience de manette de jeu, nous sommes ravis de vous informer que Mighty DOOM prend également en charge les manettes via Bluetooth !



Mighty DOOM prend en charge la plupart des principales manettes de jeu Bluetooth telles que la manette sans fil Xbox, la manette Joy-Con ou la manette sans fil DUALSHOCK4. Veuillez consulter les informations de votre fabricant pour plus de détails sur le jumelage de votre manette à votre appareil.







Le jeu Mighty DOOM de ient enfin jouable à la manette pour ceux qui préfèrent un bon vieux controller au lieu du tactile.Le jeu est disponible en téléchargement sur tous les stores.