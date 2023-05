XCOM 2

La Terre a changé et est désormais sous le joug extraterrestre. Alors que tout est contre vous, vous allez devoir reconstruire XCOM et lancer un mouvement de résistance mondial pour reprendre le contrôle de la planète et sauver l’humanité. Vous devrez utiliser toutes les tactiques de guérilla, toute la technologie que vous aurez empruntée aux extraterrestres et avoir beaucoup de chance. Prenez le contrôle du Talion, un vaisseau de ravitaillement extraterrestre reconverti en QG mobile d’XCOM. Vous pourrez choisir où envoyer vos hommes, comment obtenir l’appui de la population, et quand combattre. Vous manquez d’extraterrestres à combattre ? Procurez-vous l’expérience XCOM 2 ultime avec la XCOM 2 Collection, qui inclut l’extension primée XCOM 2: War of the Chosen et plus encore !

Tom Clancy’s The Division 2

Menez une équipe d’agents d’élite à travers les rues d’un Washington DC dévasté et tentez de rétablir l’ordre afin d’empêcher l’effondrement de la ville. Spécialisez-vous et combattez aux côtés de vos amis en coop en ligne ou affrontez d’autres joueuses et joueurs dans le mode compétitif. The Division 2 est une expérience en ligne mêlant éléments de jeu d’action, de RPG et de TPS, dans laquelle l’exploration et la progression ont une importance primordiale.

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr Ultimate Edition

Vous êtes un Inquisiteur, l’agent le plus puissant de l’Imperium. Dans cet action-RPG, menez l’enquête sur de multiples planètes au sein du secteur Cagliari et affrontez des hordes d’ennemis sur des terrains variés. En solo ou jusqu’à 4, prenez part à des combats intenses et débarrassez-vous du chaos qui règne derrière les murs de la forteresse-monastère de Martyr.

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition (Xbox Series X|S)

Dans un monde ravagé par les guerres et dominé par la magie, vous êtes le dernier espoir de l’Empire des Hommes face aux hordes du Chaos. Seul·e ou jusqu’à 4 en coop locale ou en ligne, choisissez votre héros parmi 4 classes de personnages aux compétences spécifiques et complémentaires, et préparez-vous à des combats épiques contre 70 types de monstres différents et les dieux du Chaos associés. Une expérience riche et variée vous attend dans le tout premier Hack and Slash prenant place dans l’univers fantastique de Warhammer.

Les jeux du week-end pour les Free Play Days sont dévoilés et vous allez avoir de quoi vous en mettre pleins les dents.Les jeux sont disponibles gratuitement dès maintenant si vous êtes membre Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate et ce jusqu’au lundi 22 mai à 8h59, heure française.