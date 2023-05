Depuis plus de 60 ans, Astérix ravit les fans de tous âges à travers le monde. C'est aussi l'objectif d'Astérix & Obélix : Héros, un jeu pensé pour tous, y compris les gamers, grâce à ce tout nouveau concept se déroulant dans l'univers du célèbre Gaulois.



Astérix & Obélix : Héros est un jeu de cartes aux mécaniques RPG dans lequel les joueurs récupèrent leurs héros gaulois préférés puis se préparent à attaquer les Romains. Au cours de l'aventure, les joueurs gagnent de nouvelles cartes aux caractéristiques uniques et participent à des défis et événements rencontrés sur la carte. Les fans de la franchise seront ravis de redécouvrir les lieux emblématiques, les personnages et le style artistique des différentes aventures d'Astérix au fil des ans.

Le PDG de Nacon, Alain Falc, a déclaré aujourd'hui : "Nous travaillons en étroite collaboration avec Jumpgate AB sur différents projets et sommes ravis de travailler sur celui-ci, qui s'adresse à des millions de fans à travers le monde et à toutes les générations."

Harald Riegler, PDG de Jumpgate AB, a ajouté : « Astérix & Obélix : Héros est le projet le plus abouti basé sur la franchise Astérix que nous ayons développé jusqu'à présent. Avec les nombreuses heures de combat et de collection de cartes qu'il offre, c'est le jeu parfait pour console et PC !"

