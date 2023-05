Trackmania offre une expérience de course unique aux joueurs qui peuvent s'affronter et monter dans les classements sur plus de 1000 circuits, dont un nouveau circuit disponible chaque jour. Les joueurs peuvent maintenant expérimenter des parties en équipes avec deux modes de jeu : le mode Ranked et le mode Royal, tout en profitant de deux compétitions quotidiennes pour défier les autres concurrents. En fonction de leur progression, ils pourront débloquer des skins prestiges ainsi que des trophées pour récompenser leurs talents. Et en supplément des nombreux événements organisés par la communauté elle-même, un circuit Esport officiel est aussi disponible pour les passionnés de compétition de haut niveau.



La créativité est l’essence même de la communauté Trackmania avec plus de 2000 skins de voitures partagés par les créateurs les plus talentueux pour le plaisir de tous. Ce lancement sur consoles s’accompagne d’un éditeur de circuits spécialement adapté pour ces plateformes ainsi que de centaines de nouveaux blocs dédiés au gameplay et à la décoration qui viennent compléter une collection de plus de 3000 pièces. De nouvelles images aux couleurs des jeux Ubisoft sont également proposées pour permettre aux joueurs de créer et personnaliser leurs clubs dans le jeu.

J'ai vu passer la news en home mais ai cas où.Le légendaire jeu Trackmania est désormais disponible sur consoles avec des courses toujours plus intenses et bénéficie du cross-play et de la cross-progression. Depuis son lancement sur PC en juillet 2020, le jeu n'a cessé de s'enrichir, proposant de nouvelles fonctionnalités pour ressentir tous les plaisirs de la course automobile. La douille, c'est bien, la version console du jeu comprend les mêmes accès que la version PC soit un Starter Access gratuit, un Standard Access disponible au prix public conseillé de 9.99€/an ainsi qu'un Club Access disponible pour 29.99€/an ou 59.99€ pour 3 ans. Ces trois niveaux d'engagement ont été créés afin de s'adapter aux préférences de jeu de tous les joueurs en proposant du contenu régulièrement mis à jour, des fonctions de personnalisation approfondies et un niveau de compétition professionnel.