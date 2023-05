Train lifeQu’est-ce que c’est ? un jeu de simulation et de gestion. Simulation pour la partie conduite de trains et gestion pour la gestion de sa petite entreprise.Ça commence par le choix de sa photo, le nom et logo de l’entreprise… bon niveau photo du personnage, c’est limité ! J’ai dû prendre le brin avec un moustache style années 80. Ensuite on choisit la ville du début et on passe au tuto.Je ne suis pas spécifiquement un fan de train mais on se prend vite au jeu ! Les premières minutes m’ont fait penser à James May (ou Conan O’Brian ?) au Japon. Dans l’un des épisodes, il parle à des fans de trains pouvant reconnaitre (et reproduire) le son/mélodie d’arrivée en gare de chaque type de trains. Je me suis dit, « C’est un jeu pour fan de train ». Mais non, malgré quelques difficultés (voir plus bas), c’est un jeu sympa et plutôt relaxant. La conduite du train est relaxante. On gère l’entreprise, les employés, les dégâts, l’essence … Bref, beaucoup de paramètres et sinon on peut se lâcher, se relaxer et juste faire une petite balade : accélération, décélération, le train est en gare… et ça repart !Le tutoriel est détaillé et aide à la prise en main du jeu afin d’apprendre à conduire le train, gérer les aiguillages, s’occuper des contrats, gérer son entreprise… et il est NECESSAIRE !Les premières minutes sont sympas mais on peut vite être bloqué, oui même dans le tuto. Du coup, on peut vite passer des heures (ok j’exagère un poil) pour vraiment savoir gérer tous les paramètres.Au début je suis resté bloquer parce que je n’arrivais pas à faire avancer le train ! Donc petite astuce, il y a 2 jauges (aiguilles), l’une pour le frein et l’autre pour la vitesse. Le frein doit être à 0 afin d’avancer sinon le train ne bouge pas. Alors oui, quand on connait le jeu, on peut dire que c’est basique mais j’ai eu un peu de mal.Autre problème rencontré, accepter un contrat. Mon contrat était sélectionné mais impossible d’effectuer la livraison ou même prendre la cargaison. Le problème venait du fait que dans l’écran des contrats, le contrat était marqué comme validé mais ce n’était pas le cas car je l’avais fait avec le mauvais bouton.Bref, pour moi le tutoriel pourrait, même s’il est complet, être amélioré. J’ai passé quelques temps dessus avant de pouvoir vraiment passer au mode carrière.Une fois le jeu maitrisé, on s’amuse dans la gestion de l’entreprise et finalement on peut vite passer un grand nombre d’heure à jouer à ce jeu. Du coup, je suis plutôt positif. On pourrait penser que c’est fait pour les fans de trains mais non.