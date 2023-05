Rejoignez l’équipage du Chapeau de Paille piégé dans une nouvelle aventure par une fille mystérieuse et familière, portant un cube obscur et menaçant dans sa main...

« Reunion of Memories » donnera aux joueurs la possibilité de replonger dans des aventures à travers leurs souvenirs de One Piece et de rencontrer à nouveau des visages familiers et renommés. Mihawk, Perona, Ener mais aussi Barbe Blanche feront partie des personnages que l’équipage du Chapeau de Paille rencontrera dans ce nouveau voyage à travers le monde de Memoria.

C’est le 25 mai 2023 que le DLC « Reunion of Memories » ramènera les joueurs de ONE PIECE ODYSSEY dans le monde de Memoria.