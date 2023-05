Cette 15ème mise à jour apportera également d'importantes nouveautés au jeu, comme la toute nouvelle classe de vaisseau Thargoid et de nouveaux éléments pour les missions terrestres.



Les commandants pourront empêcher l'impulsion de désactivation du Maelström d'affecter leur vaisseau en l'équipant du nouveau module de neutralisation des impulsions Thargoids, ce qui leur permettra de s'enfoncer plus profondément dans les nuages de gaz. Un spectacle extraordinaire les attend à l'intérieur, ainsi que de nouvelles explorations et des dizaines de vaisseaux Thargoids.







Parmi eux se trouve le Glaive, le premier vaisseau Thargoid de classe Chasseur ajouté à Elite Dangerous, un vaisseau équipé d'une puissance redoutable. Ce véhicule agile et agressif se comporte différemment des autres vaisseaux Thargoids, étant en mesure d’empêcher les vaisseaux humains de s'enfuir rapidement. Cet ajout à la flotte ennemie signifie que les commandants devront repenser leur approche stratégique lorsqu’ils croiseront ce vaisseau.



Cette mise à jour apportera également un nouveau type de mission terrestre à Elite Dangerous: Odyssey. Les commandants découvriront ces missions dans les starports touchés par la guerre Thargoid, l'objectif étant d'amener les joueurs jusqu'à une colonie abandonnée. Ils y auront pour mission de leur venir en aide en rétablissant le courant dans celle-ci. Sur place, ils devront faire face à une nouvelle variante de charognard Thargoid appelée Revenant, une puissante sentinelle ennemie qui exige plus qu'une simple approche de combat au fusil.



Comme les commandants le découvriront bientôt en s'aventurant eux-mêmes dans le Maelström, la guerre Thargoid ne fait que commencer.



Tous les joueurs disposant du jeu de base d’Elite Dangerous sur PC et jouant en Mode Live auront accès à l’expérience narrative étendue dans la 14ème mise à jour, qu’ils possèdent ou non l’extension Elite Dangerous: Odyssey.

Frontier Developments a publié aujourd'hui la 15ème mise à jour d'Elite Dangerous: Odyssey, qui marquera la prochaine étape de la guerre des Thargoids contre l'humanité. Les commandants traverseront les gigantesques nuages de gaz caustiques arrivés avec la 14ème mise à jour et découvriront ainsi le mystère qui se cache derrière les huit énormes anomalies connues sous le nom de Maelströms. Ils devront y affronter des vaisseaux Thargoïds encore plus agressifs.