Dans cette sombre aventure, les joueurs aident une fillette à l'imperméable jaune à s'échapper de la Tanière, un manoir mystérieux rempli de dangers et de secrets. La combinaison parfaite de la musique sinistre et des effets sonores troublants permet une ambiance unique. Le style artistique, les personnages et les objets en 2D font de ce jeu un mélange parfait qui vous tiendra en haleine du début à la fin.

Les fans de Little Nightmares et les nouveaux venus à la recherche d’un jeu de puzzle unique et troublant seront ravis d’apprécier Very Little Nightmares+ sur Apple Arcade.







L’univers de Little Nightmares s'agrandit encore, avec la sortie du jeu mobile de la franchise : Very Little Nightmare+, sur Apple Arcade. Ce jeu mobile d’aventure et de réflexion a déjà été nommé pour plusieurs prix et est désormais disponible sur Apple Arcade.