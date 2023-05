Un crime est commis à bord de l'Orient Express. Hercule Poirot, au cours de ce voyage, se révèle être entouré d'un groupe de personnages singuliers, tous suspects, chacun avec ses propres secrets et motivations, et va alors tenter d'élucider le meurtre qui vient d'avoir lieu. Résoudre ce mystère ne sera pas chose facile et à travers de nombreux rebondissements, les joueurs devront faire appel à leurs petites cellules grises ainsi qu’à leurs talents de détective pour démêler le vrai du faux et mettre en lumière la vérité.



Que vous soyez un fan du livre emblématique ou des films, un amateur de meurtres mystérieux ou simplement à la recherche d'une aventure palpitante, cette nouvelle proposition a de quoi plaire à tout le monde.

Fidèle, mais enrichi : le jeu est une adaptation fidèle mais enrichie de l'histoire originale, avec l'ajout d'un nouveau personnage nommé Joanna Locke. Avec elle, vous pourrez régulièrement sortir du train lors de flashbacks jouables.

Incarnez le légendaire détective Hercule Poirot : entrez dans la tête d'Hercule Poirot pour découvrir les cartes mentales et y faire des déductions, ce qui ajoute une couche supplémentaire de profondeur au gameplay. Sans oublier de résoudre les nombreux puzzles avec manipulation d'objets disséminés dans chaque chapitre.

Une aventure riche en rebondissements : préparez-vous à des rebondissements majeurs qui vous tiendront en haleine jusqu'à la fin. Le Crime de l’Orient Express est réputé pour avoir l'un des meilleurs rebondissements de la littérature et ce jeu ne fait pas exception à la règle. Mais cette fois-ci, en 2023, vous mènerez votre enquête sous un angle totalement nouveau.

Un jeu de détective et de mystère passionnant : en incarnant tour à tour Hercule Poirot et Joanna Locke, vous résoudrez des énigmes et constituerez des déductions pour découvrir la vérité derrière le meurtre. Avec une vue à la troisième personne, vous inspecterez les décors et parlerez à tous les protagonistes à la recherche d’indices.

Jeu entièrement doublé : Le Crime de l’Orient Express sera entièrement doublé en français, anglais et allemand.

Surfant sur la vague du nouveau film a venir en 2023. Microids dévoile le nouveau jeu d'Hercule Poirot, le célèbre détective d'agatha Christie, Crime de l’Orient Express.