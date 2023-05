Seeker My Shadow se déroule dans un environnement VR fascinant avec un récit fascinant et une histoire passionnante que les joueurs de tous âges peuvent découvrir et apprécier. Vous entrez dans la peau d'un géant de la taille d'une montagne, Spirit, et votre objectif est de diriger et d'aider un chercheur minuscule mais courageux nommé "Kippo" alors qu'il sauve et rassemble ses amis en lieu sûr.

Le jeu Seeker My Shadow aura droit à une version boîte grâce à Perp Games (chez nous, il y a de fortes chances pour que Just for Games se charge de la distribution).Par contre, le jeu sera full VR.Le jeu sera disponible le 9 Juin 2023 en exclusivité sure PSVR yde PlayStation.