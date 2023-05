la science-fiction nous a appris quelque chose, c’est bien que le but de chaque mission interplanétaire est de découvrir quelque chose de nouveau. Dans cet esprit d’exploration, 11 bit studios et l'équipe de développement de Starward Industries ont décidé de donner aux joueurs l'opportunité de découvrir The Invincible, une aventure narrative de science-fiction, qui arrivera sur PC et consoles current-gen plus tard dans l'année, via une toute nouvelle démo du jeu.



Les joueurs pourront se rendre sur Regis III pour la première fois lors de l'édition 2023 du festival LudoNarraCon sur Steam et auront l’occasion de découvrir des jeux riches en histoires avec d'autres démonstrations, des émissions en direct et des panels. Les joueurs débarqueront sur Regis III dans la peau de Yasna, une astrobiologiste hautement qualifiée envoyée en mission scientifique pour étudier cette planète étrange et encore inexplorée. Si les choses semblent sereines à première vue, les joueurs devront faire attention aux paysages idylliques qui tromperont leurs sens. Les choses peuvent très vite devenir incontrôlables et Yasna sera forcée de réfléchir au fait que tout, partout, n’est pas pour nous et qu’au contraire de ce qu’elle pense souvent, l'espèce humaine n'est peut-être pas nécessairement le summum de l'évolution.

