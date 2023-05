Enshrouded se déroule dans un monde de magie et de splendeur en déclin, ruiné par une épidémie libérée des entrailles de la Terre. Les survivants mutants de ce peuple déchu errent et ravagent une terre contrôlée par le brouillard. Mais au-dessus des brumes et cachés au plus profond d'anciens temples, des guerriers d'une époque oubliée sommeillent, sans rêve et insensibles au temps.



Les joueurs se réveillent en tant que Flameborn, le dernier espoir d'une ancienne civilisation. Guidés uniquement par un pouvoir ésotérique qui sommeille dans leurs veines, ils doivent chasser, récolter et fabriquer des objets pour libérer leur pouvoir et démêler les secrets d'un royaume ruiné et d’une beauté épique. Pour découvrir la vérité de ce monde et les trésors qui le composent, les joueurs s'aventureront dans des forêts verdoyantes, des déserts hostiles, des profondes cavités et des donjons oubliés.



Les Flameborn devront faire face au Shroud, un fléau sournois qui absorbe et transforme toute forme de vie qu'il rencontre. Pour le repousser, ils doivent progresser dans un arbre de compétences étendu afin de maîtriser des armes, des sorts et des armures puissants. Ils développent ainsi leur propre style de jeu afin de résister aux factions guerrières de créatures déchues et de vaincre des boss impitoyables dans des combats éprouvants.



Pour se protéger de l'épais brouillard et ramener la vie dans ce royaume, les joueurs peuvent modeler le terrain et laisser libre cours à leur créativité pour construire des villages fabuleux entièrement personnalisable à l'aide d'une vaste gamme de matériaux et de mobiliers. Au-delà de l'exploration, il est possible de réveiller de puissants PNJ, qui permettent de débloquer des ateliers avancés, de fabriquer des objets uniques et des armes mythiques.



Survie & Exploration : Survivez et partez à la conquête d'Embervale, un vaste monde ouvert rempli de créatures mutantes et de nombreux mystères.



Combat A-RPG : Incarnez le Flameborn et affrontez les Fiends, Fell et autres créatures corrompues. Apprenez leurs tactiques, améliorez les compétences de votre personnage et affrontez des hordes d'ennemis pour dissiper le Shroud.



Combats de Boss : Affrontez les fléaux d'Embervale en défiant les chefs mythiques de la faction. Les joueurs auront besoin d'armes mythiques et de courage pour les vaincre.



Artisanat et construction de bases : Sauvez des artisans légendaires, découvrez des recettes perdues depuis des siècles, construisez d’impressionnantes maisons et façonnez le monde à votre guise.



Personnalisation des personnages : Personnalisez votre personnage et son apparence. Améliorez ses armes et armures grâce au système d'artisanat d'Enshrouded.









"Enshrouded est l'aboutissement de ce que Keen Games rêvait de créer depuis des années," explique Antony Christoulakis, Creative Director d’Enshrouded. “Nous sommes impatients d'en faire profiter nos joueurs et de bâtir l'avenir d'Enshrouded aux côtés de notre communauté.”

Le jeu Enshrouded se dévoile avec un trailer , le jeu est développé par Keen Games.un nouveau jeu Survival Action RPG en coopération jusqu'à 16 joueurs, se déroulant dans un monde médiéval fantastique abandonné et corrompu par un mystérieux brouillard. Les joueurs doivent vaincre des boss coriaces, construire de grandes demeures et améliorer leur héros pour résister à ce royaume et en découvrir tous ses secrets. Enshrouded est le prochain titre de Keen Games, un développeur indépendant à l'origine du jeu primé Portal Knights.Les dernières actualités à propos d'Enshrouded sont disponibles sur le site officiel.