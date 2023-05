Armes



9 nouvelles armes : Les joueurs auront la chance d’acquérir : Perforator (Miligrade SMG), Boomstick (Miligrade Shotgun), Bouncing Benny (Nanotech Grenade Launcher), Cold 45 (Zero Cool Pistol), Hot Shot (Infernal Assault Rifle), Corruptor (Acid Burn Pistol), Bile Blaster (Acid Burn Shotgun), Slosher (Acid Burn Grenade Launcher), Toxic Revenger (Acid Burn Rocket Launcher)

Nouvelles qualités d’armes (mythique, cosmique, divine) : Les joueurs peuvent trouver et broyer des armes à trois nouveaux niveaux de qualité, ainsi que débloquer trois nouveaux skins assortis.

Nouveau fabricant d’armes à acide (FFC ajouté) : Un nouveau fabricant d’armes nommé ACID BURN a créé des armes qui infligent des dégâts DOT Acid aux joueurs. Les dégâts acides peuvent également faire couler des flaques d’acide des ennemis et se propager autour du niveau. Les dégâts acides font 1,2 fois plus de dégâts à l’armure.

Nouvelle machine d’amélioration d’arme : Les joueurs peuvent choisir d’améliorer n’importe quelle arme de leur niveau de qualité +1 d’inventaire actuel pour un prix sur chaque tuile fournisseur.

Nouveau système d’armure : convertit désormais les boucliers en armure. L’armure a une réduction de 50% de tous les dégâts sauf l’acide. Mais rappelez-vous que l’armure ne peut être réparée que par les stations Pay2Live et les ramassages de santé.







Jeu



Nouveaux hacks et terminal de piratage : Les joueurs pourront choisir parmi 30 nouveaux hacks qui incluent - Thermal, Grounded, Frosty, Acid Burn, Demolisher, Infernal, Nanotech, Giga-Volt, Zero Cool, Storm Witch, Pyromancer, Plague Wizard, Enrage, Avalanche, Featherweight, Heavyweight, Toxic Splash, Shock Wave, Flame Burst et bien d’autres. Vous n’avez pas eu le hack que vous vouliez ou que vous voulez en essayer un nouveau ? Visitez le Hack Terminal qui permet aux joueurs de vendre des hacks ou de mettre à niveau des hacks en sacrifiant deux autres.

Nouveaux plugins : Les joueurs pourront essayer jusqu’à huit nouveaux plugins - Bullet Town, Angelic, Second Surge, Resistor, Harden, Vampire, Shopping for Shields et Last Chance.

Nouvelles énigmes : Problème de couleur, deux options sont données aux joueurs : [/g]Protéger l’exploit, Assassiner l’ennemi. Trois nouveaux types de puzzle d’objectifs qui peuvent apparaître dans toutes les tuiles d’arène et de fin - surveillez vos arrières !

[g]Berserker : Les ennemis peuvent maintenant apparaître apposés avec l’effet Berserker. Cela donne aux ennemis le double des dégâts reçus et infligés - AÏE! Cela augmente également leur vitesse et les fait paraître en colère et rouges.

Nouveaux mini-boss : Certains ennemis peuvent désormais apparaître en tant que mini-boss pendant le jeu normal. Cela leur donne des armes spéciales et beaucoup plus de santé ! Ils ont également des barres de santé distinctes.

Nouveau mode Horde : Pour survivre à ce mode, les joueurs doivent compléter des vagues d’ennemis de plus en plus difficiles seuls ou avec jusqu’à trois amis. Ils pourront aussi compléter ce mode pour un bonus de billet et une poupée à collectionner. Mais attention... FFC a tout mis en œuvre pour ces ennemis.

Nouveau mode Boss Rush : permet à un joueur de jouer exclusivement des combats de boss. Ce mode permet à des armes uniques d’acquérir de l’expérience et/ou d’être débloquées pour être utilisées comme arme de départ. Ce mode se débloque après l’acquisition de cinq poupées figurines de collection. Le mode est également livré avec de nouveaux classements dédiés !

La nouvelle cosmétique des têtes humaines propose six nouvelles têtes ancestrales.

La mise à jour des cosmétiques holographiques propose des cosmétiques holographiques qui peuvent désormais être teintés de différentes couleurs.

Rééquilibrage des armes et du butin : offre un rééquilibrage complet de toutes les armes et des largages de butin

Le jeu Arcadegeddon se met à jour avec pas mal de correctifs et des ajouts fort sympathiques, pour ceux qui sont encore sur le jeu et il doit y en avoir un paquet.La mise à jour 1.2.0 de Arcadegeddon aidera les joueurs à aider encore plus Gilly, le propriétaire d’une salle d’arcade locale ! Il essaie de sauver son entreprise d’une méga-société sans visage : Fun Fun Co, qui vise à prendre le contrôle de Gilly’s Arcade. Les joueurs seront invités à jouer à tous les meilleurs jeux d’arcade que Gilly a connectés, créant un super jeu pour déjouer FFC. Les joueurs sont prévenus, Fun Fun Co. a piraté le jeu et injecté un virus qu’ils devront combattre sous de multiples formes.Voici un aperçu de ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre dans l’Arcade avec cette mise à jour. Mais attention, FFC a infiltré la mise à jour et a également ajouté quelques astuces.