Golf With Your Friends

Mettez vos talents à l’épreuve dans l’expérience ultime de mini golf ! Golf with Your Friends allie frisson de la compétition et chaos total. Attendez-vous à voir des jet packs, des bonus et même des chapeaux pour vos balles. Douze parcours complètement fous vous attendent, du musée au bateau pirate, en passant par la station spatiale. Rejoignez jusqu’à 11 de vos amis en ligne ou sur le même écran en vous passant la manette, mais n’oubliez pas que votre amitié sera mise à rude épreuve : tous les coups bas sont permis !

Turbo Golf Racing

Bienvenue dans l’avenir des sports mécaniques. Vivez les sensations de courses au rythme effréné de style arcade en vous lançant avec vos amis dans une nouvelle aventure exaltante. Sautez, retournez-vous, propulsez-vous pour planer et foncez avec des voitures surpuissantes pour être le premier à mettre votre balle dans le trou.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Avec Naruto to Boruto: Shinobi Striker, découvrez un jeu d’un genre inédit qui vous permet de participer à des combats en ligne en 4 contre 4, dans des environnements dynamiques. Jouez en coopération avec vos amis ou prenez la tête de votre équipe et combattez en ligne pour devenir le ou la meilleur·e des ninjas ! Incarnez Minato Namikaze (réanimation), le premier personnage téléchargeable du Season Pass 6.

For the King

Le roi est mort, assassiné d’une main inconnue. Le royaume de Fahrul, autrefois paisible, est désormais plongé dans le chaos. Totalement désemparée, la reine a demandé à tous ses sujets de repousser la catastrophe qui les menace. Répondrez-vous à son appel ? For The King associe savamment stratégie, combat au tour par tour et éléments de roguelike. Les cartes, les quêtes et les événements sont générés de façon procédurale, afin que chaque partie soit unique. Vous pouvez également explorer Farhul en solitaire ou en coopération, en ligne comme en local. Rappelez-vous : vous ne faites ça ni pour la fortune, ni pour la gloire, mais pour votre village, votre royaume… et pour le roi !

Qui dit gros weekend, dit grosse fournée de jeux pour le programme des Free Play Days, avec encore une fois quatre titres a se mettre sous la dent.