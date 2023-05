Le personnage de Saw Gerrera arrive dans le jeu mobile Star Wars Galaxy of Heroes.Saw Gerreracôté clairSupport, Leader, Rebel, Rebel Fighter

Du côté obscur ou lumineux de la force, il s'agira de collecter des cartes pour constituer la meilleure équipe possible. Parmi les personnages emblématiques des deux trilogies disponibles vous retrouverez Dark Vador, Obi Wan Kenobi ou encore Boba Fett

posted the 05/04/2023 at 02:37 PM by leblogdeshacka