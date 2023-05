Gord est un jeu de stratégie dark fantasy inspiré de la mythologie slave. Assiégé par de viles créatures, vous devez bâtir afin de survivre sur une terre hostile. Mais pour réussir, il faudra conquérir les ténèbres par-delà les portails.



Sur les ordres du roi, vous êtes chargé de passer à l'offensive pour affirmer votre suprématie dans un monde indompté : c'est à vous que revient la lourde tâche de construire et développer des colonies face à des pilleurs, des monstres et bien plus encore.







Prenez la tête de la tribu de l'aube et relevez les défis éthiques qui se dressent sur le chemin de tout leader digne de ce nom ! Vous et vous seul êtes responsable de votre communauté ! Sa sécurité et sa santé mentale sont entre vos mains. Protégez votre peuple contre la faim, la maladie et les fléaux.



Cultivez sa foi et entraînez-le à se battre. En retour, il vous prêtera allégeance et sera prêt à mourir pour vous ! Sur une terre assoiffée de sang, nul n'échappera aux sacrifices ! Bien que le gord offre un semblant de répit, les ténèbres ne dorment jamais.



Vous devez préparer votre groupe, trouver le courage d'explorer ces terres tombées dans l'oubli, mener la conquête et tailler un chemin qui façonnera le royaume.



Des créatures aberrantes et des divinités maléfiques vous attendent, mais de puissantes incantations et des combattants chevronnés vous offriront une chance de faire jaillir la lumière au cœur des ténèbres.

Le jeu GORD, des développeurs Covenant.dev aura droit à une version boîte sur Xbox Series X et PlayStation 5. GORD sera disponible en édition physique sur Xbox Series X et Playstation 5 courant 2023.