Session: Skate Sim sur SwitchBon on va commencer par être direct. Vous aimez les jeux de simulation et le skate alors ce jeu est (peut-être) fait pour vous. Je vais revenir sur le « peut-être ».On commence avec la personnalisation de l’avatar. Pour être honnête il n’y a pas beaucoup de choix mais ça va. Ensuite on commence le jeu avec une série de tuto afin de bien appréhender le jeu.GameplayOk, je ne suis pas un pro de skate mais ici le but est d’être proche de la réalité. Du coup si vous tutoyer d’un peu trop près les murs, vous faites un saut ou plutôt devrais-je on s’affale sur le bitume !C’est le coté positif ET négatif du jeu. C’est super réaliste en termes de gameplay et du coup ça prend beaucoup de temps avant de « maitriser » le jeu. Malheureusement je pense que de nombreuses personnes arrêtent directement car c’est assez difficile. Si on arrive à passer cet obstacle, alors il y a de quoi s’amuser avec une sorte de monde ouvert où s’amuser en mode libre ou alors faire des missions en mode GTA, sans la transgression, la violence et les nombreuses PNJs… hmm ok donc ce n’est pas vraiment un « mode GTA » mais je suis sûr que vous m’avez compris.Visuel et PNJsVoilà donc le deuxième point faible du jeu… les PNJs. On en trouve mais surtout à des points stratégiques afin de vous donner les missions (NB : certaines super difficiles avec des figures non validées alors que franchement j’avais réussi). Bref, ça sent la ville sous COVID19 et ça fait un peu vide. L’avantage est qu’on n’est pas perturbé par des PNJs pour faire nos figures, n’importe où.J’insiste dessus car au final, là où je me suis le plus amusé c’est quand je me suis baladé et j’ai fait mes propres enchainements sans forcément chercher les missions. D’autant plus, qu’il n’y a pas de mode carrière. Du coup (oui je sais je le dis beaucoup), je pense que le jeu a été conçu dans cette optique, c’est dire une optique de liberté, rider où on veut quand on veut !Bon, vu que je parle de visuel, je me dois de m’arrêter sur l’effet poupée de chiffon du personnage quand il tombe. Là il faut faire quelque chose car ça en devient énervant. J’aurai préféré un effet sonore (aie ?) pour nous prévenir de ne pas pousser plus plutôt que tomber de cette façon et si facilement.ConclusionCertains joueront et arrêteront après quelques minutes. Mais si vous êtes patient alors vous apprécierez l’originalité de ce jeu, le monde libre, vaste et varié où on peut vraiment s’amuser.Le peut-être du début est lié a ce gameplay difficile mais original et finalement ca change pas mal de tous ces jeux en mode arcade.