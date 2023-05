Dans une réalité alternative du Japon des années 1980, les aventures de Nini dans Loop8: Summer of Gods se déroulent dans le magnifique village côtier d'Ashihara. Détendez-vous devant quelques-unes des vues magnifiques de notre "Locales Trailer" , sur "Love's Sweet Sorrow", un morceau de la bande originale du jeu du compositeur Noriyuki Iwadare.

Le jeu Loop8: Summer of Gods se dévoile encore un peu avec une interview sur la création d'Ashihara, mais aussi avec un dernier trailer.Je vois conseille l'interview sur la création d'Ashihara dans le lien ci-dessous.Loop8: Summer of Gods sera lancé sur Switch, PS4, XBOX One et PC via Steam le 6 juin 2023.