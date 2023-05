Pendant les Jeux des gardiens, les joueurs peuvent gagner des médaillons en terminant des activités dans le jeu, y compris une version basée sur la classe du célèbre mode Suprématie en JcJ. Préparez-vous pour une compétition encore plus acharnée dans l'Épreuve !



En participant à l'événement, les joueurs peuvent gagner deux armes des Jeux des gardiens :



- Taraxippos : le premier fusil d'éclaireur filobscur légendaire du jeu.



- Le Titre : le pistolet-mitrailleur abyssal est de retour avec des nouveautés, comme l'attribut favori des fans, Renfort répulsif.



La carte d'événement des Jeux des Gardiens est également gratuite pour tous les joueurs. En relevant des défis sur leur carte, les joueurs peuvent obtenir des récompenses cosmétiques comme une nouvelle interaction exotique, le tout nouveau titre « Champions » ou encore des Triomphes supplémentaires. La carte d'événement peut être améliorée pour 1000 Argentum afin de déverrouiller des récompenses supplémentaires et instantanées.



Coupe des Jeux des Gardiens 2023



Les joueurs du monde entier sont invités à rassembler leur escouade et à participer à la Coupe des Jeux des Gardiens de cette année, où ils pourront recueillir des fonds pour des associations caritatives.



Cette année, les équipes s'affronteront dans deux catégories : Technique et Charitable. La catégorie Technique comptabilise le nombre total de médaillons déposés pendant les Jeux des Gardiens par chaque équipe officiellement inscrite. La catégorie Charitable comptabilise le montant total des fonds rassemblés par une équipe depuis sa page d'inscription officielle à la Fondation Bungie pendant la même période.



Les quatre meilleures équipes de chaque catégorie recevront des prix en récompense comme suit :



La meilleure équipe de la catégorie Technique : une œuvre artistique personnalisée de votre escouade par PherianArt

La meilleure équipe de la catégorie Charitable : une œuvre artistique personnalisée de votre escouade par Gammatrap

Les deux meilleures équipes des catégories Technique et Charitable : un pendentif des Jeux des Gardiens (prix public conseillé de 192€)

Les trois meilleures équipes des catégories Technique et Charitable : l'emblème « Aurore abricot »

Les quatre meilleures équipes des catégories Technique et Charitable : des codes de réduction pour le Bungie Store

Les participants qui feront un don pourront aussi recevoir une récompense :



25 $ et plus : emblème Relais quantique (le site fera la conversion en euros au taux de change actuel)

Nous collaborons avec la Fondation Bungie pour envoyer les fonds récoltés de cette année, à parts égales à Direct Relief et l'International Rescue Committee, afin de nous aider à avoir un réel impact

La Coupe des Jeux des Gardiens est aussi de retour aujourd'hui. Rassemblez votre équipe, gagnez des prix et récoltez de l'argent pour une œuvre de charité.